Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

ABD ile Türkiye arasında Pastör Andrew Brunson ve iki bakana yaptırım uygulanması nedeniyle tırmanan krizde yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Amerikan tarafı, Washington’da yapılan heyetler arası görüşmelerde “Türkiye’ye Brunson’ı serbest bırakması için önümüzdeki çarşambaya kadar süre verdi.”
İngiliz gazetesi Financial Times iddiayı, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nden Türkiye uzmanı Soner Çağaptay’a dayandırdı. Çağaptay gazeteye TL’deki değer kaybına ilişkin haberi için verdiği demeçte, “ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan’ın Türk yetkililere, Ankara’nın Brunson’ı bırakmak için önümüzdeki hafta çarşambaya kadar süresi olduğunu söylediğini” öne sürdü.
Atlantik Konseyi isimli düşünce kuruluşundan Türkiye uzmanı Aaron Stein de, “ABD Dışişleri’nde yapılan görüşmelerde Türk heyetine Brunson’ın bırakılması için bir ültimatom verildiğini” iddia etti. Stein, “ABD’nin pozisyonu net artık anlaşma pazarlığı yok” dedi.
(ODA TV)
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