Financial Times: Brunson kararı, Türk-Amerikan ilişkilerinde ilerleme umudunu artırdı

Financial Times'taki haberde, Sekulow'un ABD Başkanı Donald Trump'ın da avukatı olduğu, başkanın son gelişmede "kritik bir rol" oynadığını söylediği vurgulanıyor.

Brunson'ın Amerikalı avukatı Jay Sekulow'a göre ise pastörün tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi, ABD'ye dönüşüne izin verilmesi öncesi atılmış "kritik önemde bir ilk adım".

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesini memnunmiyetle karşıladıklarını ancak bu bu adımı yeterli bulmadıklarını açıklamıştı.

Haberde aktarlan bir diğer gelişme de, Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası Halkbank hisselerinin yüzde 12 değer kazanması.

20 yıldan uzun süredir Türkiye'de yaşayan 50 yaşındaki Andrew Brunson, Ekim 2016'da tutuklandı. Andrew Brunson savcılarca "terör örgütleriyle işbirliği yapmak" ve "Türkiye'yi bölmek için çalışmak" ile suçlandı. Brunson hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor. Pastörün 35 yıl hapsi isteniyor.

'Bir papaz da sizde var'

Financial Times'taki haberde, Brunson'ın durumunun ABD'de Hristiyan sağı bir araya getirdiği kaydediliyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl, iadesi istenen Fethullah Gülen'a atıfla söylediği şu sözler hatırlatılıyor:

"Diyorlar ki, 'Filanca papazı bize verin'. Bir papaz da sizde var. Siz onu bize verin, bizde size onu, yapalım yargıda şeyini size verelim."

Haberden bazı satırlar şöyle:

"Amerikalı yetkililer bu söylemi "rehin diplomasisi" olarak nitelendiriyor ve ikilinin takas edilmesi ihtimalini reddediyor. Ancak Şubat ayında iki ülke ilişkilerini uçurumun eşiğinden çıkarmak için yeni bir girişim başlattı. Görüş ayrılıklarının tartışılarak çözüme kavuşturulması için bir dizi komite oluşturuldu...