HABER

Financial Times: Cumhuriyet davası Türkiye'de bağımsız medyanın durumunu gözler önüne serdi'

26.04.2018 13:56 | Son Güncelleme

İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin ve çalışanlarının yargılandığı davada dün açıklanan kararlara internet sitesindeki haberde yer verdi. Gazete verilen cezaların, Türkiye'de bağımsız medyanın yüzleştiği durumu gözler önüne serdiğini yazdı.

Financial Times: Cumhuriyet davası Türkiye'de bağımsız medyanın durumunu gözler önüne serdi'

İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin ve çalışanlarının yargılandığı davada dün açıklanan kararlara internet sitesindeki haberde yer verdi. Gazete verilen cezaların, Türkiye'de bağımsız medyanın yüzleştiği durumu gözler önüne serdiğini yazdı.

Davada 14 kişi hakkında hapis cezası verilirken, 3 kişi beraat etmişti.

Mahkeme, tutuklu yargılanan ve "örgüte yardım" suçlamasından 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verilen Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tahliyesine hükmetmişti.

Financial Times'taki Ayla Jean Yackley imzalı haberde, insan hakları savunucularının çıkan kararları, "ifade özgürlüğüne saldırı" olarak nitelendirdikleri belirtiliyor.

Gazeteye konuşan Londra merkezli Uluslararası Yazarlar Birliği'nin (PEN International) avukatlarından Sarah Clarke, kararlar ile ilgili olarak şu yorumu yapmış:

"Ağır cezalar ile 24 Haziran'daki erken seçim öncesi tüm medyaya bir mesaj verilmek isteniyor. Seçimi denetleyecek özgür bir basının olmadığı bir ortamda, demokrasiyle bağdaşmayacak usulsüzlükler yapılmasından derin kaygı duyuyoruz."

'Böylesi bir suçlama Cumhuriyet personeli için çok acı bir durum'

Financial Times'taki haberde, savcuların Cumhuriyet'i, Fethullah Gülen ile gizlice işbirliği yapmakla suçladıkları, bunun gazete personeli için çok acı bir durum olduğu belirtiliyor.

Haberde gazetenin, karşı karşıya gelmelerinden çok önce hükümet ile Gülen yapılanması arasındaki bağlantıları kapsamlı yayınlarıyla gözler önüne serdiği kaydediliyor.

Financial Times, halen 100'den fazla gazetecinin cezaevinde olduğu Türkiye'nin bu klasmanda dünyada ilk sırada yer aldığını aktarmış okurlarına.

Avukat Sarah Clarke'a göre davada adil yargılanma hakkı düzenli şekilde ihlal edildi, davanın kendisi de basın özgürlüğüne temelden saldırıdan başka birşey değildi.

Haberde bu süreçte Cumhuriyet gazetejinin tirajının 2015 yılına kıyasla üçte bir oranında azalarak yaklaşık 37 bine gerilediği de belirtiliyor.

Financial Times: Cumhuriyet davası Türkiye'de bağımsız medyanın durumunu gözler önüne serdi'

Helikopterle imha edildiler!Helikopterle imha edildiler!
Cumhuriyet gazetesi davasında sona gelindiCumhuriyet gazetesi davasında sona gelindi
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!

Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!

Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!

Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!

Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!

Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

ABD, YPG’nin elindeki toprakları Arap aşiretlerine bırakacak

ABD, YPG’nin elindeki toprakları Arap aşiretlerine bırakacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.