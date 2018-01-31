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Financial Times: Doktorların gözaltına alınması Avrupa'da Türkiye'ye yönelik kaygıları artıracak

31.01.2018 05:12 | Son Güncelleme

Financial Times gazetesi, Zeytin Dalı Harekâtı'na "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyerek karşı çıkan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi 11 doktorun gözaltına alınmalarına sayfalarında yer verdi. Gazete gözaltıların, Avrupa başkentlerinde Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik kaygıları artıracağını yazdı.

İngiliz Financial Times gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 11 gün önce Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyerek karşı çıkan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 doktorun gözaltına alınmalarına sayfalarında yer verdi. Gazete gözaltıların, Avrupa başkentlerinde Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik kaygıları artıracağını yazdı.

Financial Times'taki haber, gazetenin Ankara'daki Türkiye muhabiri Laura Pitel'in imzasını taşıyor.

Haberin başlığı, "Türk doktorlar, Suriye'deki harekatı eleştirmeleri sonrası gözaltına alındı".

Financial Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TTB'yi geçen hafta "terörist seviciler" diyerek eleştirdiğini hatırlatıyor.

Haberden bazı satırlar şöyle:

"Gözaltılar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında Kürtlerin kontrolündeki Afrin bölgesine harekatını eleştirenlere yönelik olarak artan önlemlerin bir parçası. Askeri operasyonun başlangıcından bu yana 300'den fazla kişi sosyal medyada "terör propagandası" yaydıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

"80 bin doktoru temsil eden TTB, Suriye'de Kürt milislere yönelik harekatı kamuoyu önünde eleştiren az sayıda kuruluştan biri. TTB, geçen hafta yayımladığı ve 'Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir' ifadelerine yer verdiği açıklamayı şöyle bitirmişti: 'Savaşa hayır, barış hemen şimdi'.

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Türk Tabipler Birliği hamlesi!

"Bu açıklamanın yayımlanması sonrası TTB; telefon, e-mail ve sosyal medya üzerinden şiddet ile tehdit edilmişti."

İNSAN HAKLARI İÇİN HEKİMLER ÖRGÜTÜ: TÜRKİYE'DE DURUM HİÇ DE İÇ AÇICI DEĞİL

Financial Times, New York merkezli İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü'nün de Türkiye'deki sindirme kampanyasını eleştirdiğini hatırlatıyor.

Gazeteye konuşan örgütten Doktor Homer Venters şunları söylemiş:

"Bir grup doktorun fiziksel şiddetle tehdit edilmeden barışçıl bir açıklama yapamamaları ve Cumhurbaşkanı tarafından kınanmaları, Türkiye'de durumun hiç de iç içıcı olmadığını gösteriyor. Profesyonel hekimlerin, kamu sağlığına yönelik tehditler hakkındaki görüşlerini cezalandırılma korkusu olmadan ifade etme özgürlüğü olmalı."

'HDP HARİÇ MUHALEFET DE HAREKATA DESTEK VERİYOR'

Financial Times'taki haberde şu satırlar da yer alıyor:

"Gözaltılar, Avrupa başkentlerinde Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik kaygıları artıracak. Sayın Erdoğan Avrupalı yetkilerce giderek daha fazla otokrotik bir yönetm sergilemekle suçlanıyor. Özellikle de Termmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası 160 binden fazla kişinin tutuklanmaları, görevden uzaklaştırılmaları ya da açığa alınmalarından sonra.

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

"Türkiye'de, Kürtlerin hakim olduğu solcu Halkların Demokratik Partisi (HDP) dışında muhalefet partileri de harekata destek veriyor. Tıpkı ana akım medya gibi, ki bu yayın kuruluşlarının arasında sık sık hükümeti eleştiren gazeteler de var."

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doktor Financial Times Türk Tabipleri Birliği Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yere batsin sizin endişeniz halkta ülkemizin bu kuzu postuna bürünmüş alçaklar tarafından ihanete uğramasından teröre olan desteklerinden endişeliyiz ve saolsun devlet gereğini yapıyor adam olacaklar bu ülkenin nimetlerini yiyeren bu ülkeye ihanet etme ajanlık yapma devri sonra erdi çok şükür
Doktor terörist Mühendis terörist Hakim - Savcı terörist Polis terörist Asker terörist Öğretmen terörist İş adamı terörist ..............................!!!!!!!!!!!!
Bu ülkenin ekmeğini yiyip bu ülkeye ihanet edenler ekmeği yediği yerden bir gün kurşunu yer.
içerde ki hainler bu milletin en büyük kaygısı olmalı... bu millete dışardan herhangi bir gücün zarar verebilme ihtimali yoktur tarih bunu yazar
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