Financial Times: Doktorların gözaltına alınması Avrupa'da Türkiye'ye yönelik kaygıları artıracak

"Gözaltılar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında Kürtlerin kontrolündeki Afrin bölgesine harekatını eleştirenlere yönelik olarak artan önlemlerin bir parçası. Askeri operasyonun başlangıcından bu yana 300'den fazla kişi sosyal medyada "terör propagandası" yaydıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Haberden bazı satırlar şöyle:

"80 bin doktoru temsil eden TTB, Suriye'de Kürt milislere yönelik harekatı kamuoyu önünde eleştiren az sayıda kuruluştan biri. TTB, geçen hafta yayımladığı ve 'Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir' ifadelerine yer verdiği açıklamayı şöyle bitirmişti: 'Savaşa hayır, barış hemen şimdi'.

"Bu açıklamanın yayımlanması sonrası TTB; telefon, e-mail ve sosyal medya üzerinden şiddet ile tehdit edilmişti."

İNSAN HAKLARI İÇİN HEKİMLER ÖRGÜTÜ: TÜRKİYE'DE DURUM HİÇ DE İÇ AÇICI DEĞİL

Financial Times, New York merkezli İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü'nün de Türkiye'deki sindirme kampanyasını eleştirdiğini hatırlatıyor.

Gazeteye konuşan örgütten Doktor Homer Venters şunları söylemiş:

"Bir grup doktorun fiziksel şiddetle tehdit edilmeden barışçıl bir açıklama yapamamaları ve Cumhurbaşkanı tarafından kınanmaları, Türkiye'de durumun hiç de iç içıcı olmadığını gösteriyor. Profesyonel hekimlerin, kamu sağlığına yönelik tehditler hakkındaki görüşlerini cezalandırılma korkusu olmadan ifade etme özgürlüğü olmalı."