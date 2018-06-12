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Financial Times: Erdoğan'ın Kandil'e operasyon söylemi seçim taktiği olarak görülüyor

12.06.2018 09:56 | Son Güncelleme

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kandil'e harekat başlattıklarını ilan etmesinin, 24 Haziran seçimleri öncesi "milliyetçi oyları kazanmak için bir taktik" olarak nitelendiğini yazdı.

Pazartesi günü Erdoğan, Kuzey Irak'taki Kandil'e operasyon başlattıklarını duyurmuş, "20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik" demişti.

FT'ye konuşan uzmanlarsa, sahada Kandil'e operasyonun başladığına işaret edecek askeri koşulların henüz oluşmadığını öne sürdü.

"Bir süredir bölgedeki askeri varlığını genişleten Türkiye, haftalardır burada hava saldırıları düzenliyor. Erdoğan, Suriye sınırındaki PKK ile bağlantılı Kürt grupları Afrin'den çıkardığı gibi Kandil'deki 'terör bataklığını da kurutacağını' söylüyor.

"Ancak askeri uzmanlar zorlu dağlık bölgede etkin bir operasyon başlatabilmek için gereken sayıda kara birliklerinin sahaya geldiğine ilişkin herhangi bir işaret görmediklerini kaydediyor."

"10.000 ASKER GEREKLİ"

FT'ye ismini vermeden konuşan Batılı bir askeri yetkili ise, bölgede hareketlilik giderek artmış olsa da, birliklerin büyük çaplı bir operasyon için gerekli olan yaklaşık 10.000 asker sayısına ulaşmadığını, 1000 civarında asker bulunduğunu söyledi.

Yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçimden bir ses Erdoğan'ın milliyetçi oyları almak için her şeyi yapabileceğini söylüyor. Düşmanın onlarca yıldır hazırlık yaptığı bu dağlık bölge, büyük bir risk olurdu."

BAĞDAT'I ÖFKELENDİRME RİSKİ

Gazeteye konuşan yorumcular, başarılı bir operasyon için bölge güçleriyle iş birliğinin kritik olduğu görüşünde.

Kandil, Irak'ın hem Türkiye'ye hem de İran'a sınır bölgesinde yer alıyor.

FT'nin haberi şöyle devam etti:

"Erdoğan hükümeti yıllardır belirli aralıklarla Kandil'deki PKK hedeflerine hava saldırıları düzenliyor ama bölgede kapsamlı bir kara operasyonu hiç düzenlenmedi.

"Geniş çaplı bir operasyon Bağdat'ı da kızdırma riski barındırıyor. Irak Başbakanı Haydar el İbadi geçen hafta yaptığı açıklamada PKK'ın Türkiye'ye saldırmak için topraklarını kullanmasına izin vermeyeceği, bunun için de Ankara'yla işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. Ancak İbadi Ankara'yı 'Irak'ın egemenliğine de saygı duyması" konusunda uyardı ve Türk siyasetçileri seçimlerden önce gerilimi canlandırmakla suçladı."

Gazete, muhalefetin de Erdoğan'ı siyasi çıkarları için harekat tehdidinde bulunmakla suçladığını yazdı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "derdi Kandil filan değil, seçim" sözleriyle Erdoğan'a tepki göstermişti:

"Kandil sınırımıza 110 kilometre uzaklıkta, boyu da güneye doğru 30 kilometre. Korkunç bir coğrafya. ABD'nin helikopterleri iniyor kalkıyor orada. Hemen batısı İran. İran'la anlaşmadan, ABD ile anlaşmadan bunu yapamayacağınızı herkes biliyor."

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Financial Times erdoğan Kandil operasyon seçim taktik

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