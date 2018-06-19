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Financial Times: Erdoğan Kürt oylarını engellemekle suçlanıyor

19.06.2018 09:15 | Son Güncelleme

İngiliz Financial Times gazetesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 19 ilde sandık taşıma ve birleştirme kararına ilişkin bir haber yayımladı.

Muhabir Laura Pitel imzalı haberde, hükümetin güvenlik gerekçesiyle bu kararı aldığını söylediği, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) ise bunu kendilerine yönelik desteği azaltma girişimi olarak yorumladığı belirtiliyor.

Haberde, Diyarbakır'ın Dadaş Ağılı köyündeki seçmenlere sandık taşıma ve birleştirme kararına ilişkin görüşleri soruluyor.

İsmini vermeden gazeteye konuşan bir kadın, "Kürt partisini desteklediğimiz için bu oldu" diyor. "Yaşlıların ve hastaların oy vermeye gidememesini umuyorlar."

Haberde, sandıkların taşındığı illerde HDP'nin yüksek oranda oy aldığı da hatırlatılıyor.

HDP'nin yüzde 10'luk barajı aşarak TBMM'ye girmesi halinde, AKP'nin Meclis'teki çoğunluğu kaybedebileceği de vurgulanıyor.

HDP' Lİ CAMCI: YÜZDE 10 KAYITLI OY ÇİN YÜZDE 5 ALMAMIZ GEREK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "HDP'nin baraj altında kalması, bizim daha iyi bir noktaya gelmemiz demektir" sözlerini sarfettiği bir video kaydının ortaya çıktığı da haberde kaydediliyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"HDP'li yetkililer onları yüzde 10'un üzerine taşıyacak desteğe sahip olduklarına inanıyorlar. Ancak oylarını azaltmak için hükümetin el altından işler çevireceğinden korkuyorlar."

HDP'nin Diyarbakır İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Camcı, "Kayıtlı yüzde 10'luk oyumuzun olması için, yüzde 15 oranında oy almamız gerektiğine inanıyoruz" diyor.

Seçim günü, köydeki 265 seçmen, köy korucuları tarafından gözetilen başka bir köyde oy kullanabilmek için 20 dakikalık bir araba yolculuğu yapmak ve askeri kontrol noktalarından geçmek zorunda.

Haberde, Dadaş Ağılıların 1990'lı yıllarda köy korucuları tarafından kaçırıldıklarını anlattıkları, bu nedenle sorunlar çoğunlukla yatışmış olsa da düşmanlığın devam ettiği kaydediliyor.

'DÜŞMANIMIN DÜŞMANI DOSTUMDUR'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili Mehdi Eker'in 59 milyon seçmen arasında sadece 144 bin seçmenin etkilendiğini söylediği de haberde kaydediliyor.

Ancak HDP başa baş geçecek bir seçimde her oyun önemli olduğunu düşünüyor.

Eker ise HDP'yi seçmenlere baskı yapmakla suçlayarak, "Halkın bu sefer daha özgür bir şekilde oy kullanacağını" söylüyor.

Dadaş Ağılı köyündeki seçmenler ise tehdit edildikleri iddiasını kabul etmiyor.

Pek çoğu oy kullanmaya kararlı, ancak oy kullanma noktasına ulaşabilme konusunda endişeli. Çoğunun arabası da bulunmuyor.

Haberde, Kürtlerin geleneksel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) düşmanca algıladıkları, ancak seçimlerin 2. tura kalması halinde oylarını Muharrem İnce'ye verebilecekleri kaydediliyor.

Faruk Yılmaz "Muharrem İnce'ye güvenmiyorum" diyor. "Ama düşmanımın düşmanı dostumdur."

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ekonomiyi çökerten tayyipe oy verenlerin elleri kurusun inşallah.dolar kaç lira oolmuş. utanmadan dış guçler. ulkeyi soyanda dış guçler. sen napıyorsun. saygısız
İngilizlerin işi gücü iftira atmak mide bulandırmak, adiler. Daha akıllanmamışsınız bunlar son çırpınışlarınız bu sefer ki yenilginiz öyle böyle değil yerin dibine gireceksiniz, rezil kepaze olacaksınız. Bu memleketi sevmek ve yüceltmek yerine param parça etmek için gece gündüz bütün dünya ile birlikte çalışıyorsunuz, washington post, newyork times, bbc.. hepiniz bir oldunuz. Ama bir şeyi atlıyorsunuz, çağ açıp kapatan nice oyunları Allah'ın izni ile tersine çeviren bir milletiz, bir kaç çapulcu hain bize sinek vızıltısı gibi gelir uyuşukluğumuzu alır. Çakalların hükmü kurt ayağa kalkana
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP görevi verilmiş boynuna YAHUDİ tasmasi asılmış haburda pkkyi alkışlayıp megri diyerek TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan keşke YUNAN kazansaydı diyen TÜRKLÜK düşmanı ayetle alay eden makara yapan vatikanda ailecek fotoğraf karelerinde yer alan PAPA dostu bir projedir işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER i desteklemek vatan borcudur diyoruz
Hükümetin el altından iş çevireceği bariz belli fakat sandıklara sahip çıkılırsa şayet akp nin pek şansı kalmıyor bu seçimde şaibeliğe yer verilmemesi şart
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