HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Financial Times: Erdoğan'ın Kandil'e operasyon söylemi seçim taktiği olarak görülüyor

12.06.2018 05:22 | Son Güncelleme

Gazeteye konuşan Batılı bir askeri yetkili, sahada Kandil'e operasyonun başladığına işaret edecek askeri koşulların henüz oluşmadığını öne sürdü, "Düşmanın onlarca yıldır hazırlık yaptığı bu dağlık bölge, büyük bir risk olurdu" görüşünü paylaştı.

Financial Times: Erdoğan'ın Kandil'e operasyon söylemi seçim taktiği olarak görülüyor

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kandil'e harekat başlattıklarını ilan etmesinin, 24 Haziran seçimleri öncesi "milliyetçi oyları kazanmak için bir taktik" olarak nitelendiğini yazdı.

Pazartesi günü Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e operasyon başlattıklarını duyurmuş, "20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik" demişti.

FT'ye konuşan uzmanlarsa, sahada Kandil'e operasyonun başladığına işaret edecek askeri koşulların henüz oluşmadığını öne sürdü.

askerler

Laura Pitel imzalı haberde şu ifadeler yer aldı:

"Bir süredir bölgedeki askeri varlığını genişleten Türkiye, haftalardır burada hava saldırıları düzenliyor. Erdoğan, Suriye sınırındaki PKK ile bağlantılı Kürt grupları Afrin'den çıkardığı gibi Kandil'deki 'terör bataklığını da kurutacağını' söylüyor.

"Ancak askeri uzmanlar zorlu dağlık bölgede etkin bir operasyon başlatabilmek için gereken sayıda kara birliklerinin sahaya geldiğine ilişkin herhangi bir işaret görmediklerini kaydediyor."

'10000 asker gerekli'

FT'ye ismini vermeden konuşan Batılı bir askeri yetkili ise, bölgede tempo giderek artmış olsa da, birliklerin büyük çaplı bir operasyon için gerekli olan yaklaşık 10000 asker sayısına ulaşmadığını, 1000 civarında asker bulunduğunu söyledi.

Yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçimden bir ses Erdoğan'ın milliyetçi oyları almak için her şeyi yapabileceğini söylüyor. Düşmanın onlarca yıldır hazırlık yaptığı bu dağlık bölge, büyük bir risk olurdu."

Erdoğan'ın Kandil operasyonunu duyurduğu Kocaeli mitinginden bir fotoğraf

Bağdat'ı öfkelendirme riski

Gazeteye konuşan yorumcular, başarılı bir operasyon için bölge güçleriyle iş birliğinin kritik olduğu görüşünde.

Kandil, Irak'ın hem Türkiye'ye hem de İran'a sınır bölgesinde yer alıyor.

Kandil

FT'nin haberi şöyle devam etti:

"Erdoğan hükümeti yıllardır belirli aralıklarla Kandil'deki PKK hedeflerine hava saldırıları düzenliyor ama bölgede kapsamlı bir kara operasyonu hiç düzenlenmedi.

"Geniş çaplı bir operasyon Bağdat'ı da kızdırma riski barındırıyor. Irak Başbakanı Haydar el İbadi geçen hafta yaptığı açıklamada PKK'ın Türkiye'ye saldırmak için topraklarını kullanmasına izin vermeyeceği, bunun için de Ankara'yla işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. Ancak İbadi Ankara'yı 'Irak'ın egemenliğine de saygı duyması" konusunda uyardı ve Türk siyasetçileri seçimlerden önce gerilimi canlandırmakla suçladı."

Gazete, muhalefetin de Erdoğan'ı siyasi çıkarları için harekat tehdidinde bulunmakla suçladığını yazdı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "derdi Kandil filan değil, seçim" sözleriyle Erdoğan'a tepki göstermişti:

"Kandil sınırımıza 110 kilometre uzaklıkta, boyu da güneye doğru 30 kilometre. Korkunç bir coğrafya. ABD'nin helikopterleri iniyor kalkıyor orada. Hemen batısı İran. İran'la anlaşmadan, ABD ile anlaşmadan bunu yapamayacağınızı herkes biliyor."

Trump-Kim Zirvesi BaşladıTrump-Kim Zirvesi Başladı
Hindistan'da hayata döner umuduyla cesedi 3 gün sakladılarHindistan'da hayata döner umuduyla cesedi 3 gün sakladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimine günler kala Akhisar İYİ Parti’de toplu istifa

24 Haziran erken seçimine günler kala Akhisar İYİ Parti’de toplu istifa

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu

Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu

İlginizi Çekebilir

Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı

Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hindistan'da hayata döner umuduyla cesedi 3 gün sakladılar

Hindistan'da hayata döner umuduyla cesedi 3 gün sakladılar

Son dakika! Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

Son dakika! Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

Almanya'dan FETÖ konusunda bir ilk!

Almanya'dan FETÖ konusunda bir ilk!

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Menbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Menbiç açıklaması

NATO en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor

NATO en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor

ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıkladı

ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.