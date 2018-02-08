Financial Times: Kilis, Zeytin Dalı Harekâtı'nın bedeline katlanıyor

Roketlere rağmen pek çok sivilin kentte kalmaya devam ettiği kaydediliyor.

Haberde son üç haftada Türkiye'nin sınır kentlerinde yedi sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Laura Pitel imzalı haberde, Kilis'in, Suriye iç savaşının nasıl Türkiye'ye taştığı ve ülke siyasetini şekillendirdiğine bir örnek teşkil ettiği belirtiliyor.

"Nasıl kalabilirdik ki?" diyor Selma Taş kızlarını göstererek. "Bir sonraki uykudalarken onları vurabilirdi."

Selma Taş'ın eşi ve beş kızıyla hemen bir arabaya atlayıp, Gaziantep'teki ailesinin yanına gittiği kaydediliyor.

Haber, "Türkiye'nin sınır kenti Kilis'i ilk roketler vurduğunda gecenin bir yarısıydı. Ancak Selma Taş daha fazla bir dakika bile duramadı" sözleriyle başlıyor.

İngiliz Financial Times gazetesi bugün, Suriye sınırındaki Kilis kentinden izlenimlere yer verdiği bir haber yayımladı. Haberde, Kilis'te Zeytin Dalı Harekâtı'na desteğin de sınırın öte yanından atılan roketler nedeniyle korkunun da büyük olduğu kaydediliyor.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı harekâtın arkasında toplamaya çalıştığı, yetkililerinse yerel halkı milliyetçi ve sağlam bir duruş sergilemeleri konusunda teşvik ettiği belirtiliyor.

"Kilis'in cadeleri kan kırmızısı Türk bayraklarıyla donanmış. Afişler kentten geçen askerlere şunları söylüyor: 'Dualarımız sizinle'. Cep telefonu mesajları vatandaşlara çağrı yapıyor: 'Teröristlerin sizi, evinizi ve geleceğinizi yıkmasına izin vermeyin'."

Haberde Ankara'nın Afrin'e yönelik harekâtı iç ve dış düşmanlara karşı tarihi mücadelenin son perdesi şeklinde tanımladığı belirtiliyor.

Kilis'i ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım'ın "Operasyon dolayısıyla, atılan roket ve füzelerden dolayı herhangi bir moral bozukluğu olmadığı gibi teröre karşı ve ülkeye yapılan saldırıya karşı çok daha hırslanmış, bilenmiş bir durumdalar" sözleri de haberde yerini buluyor.

Habere göre, kentte gururla harekâtı savunanlar var. Belediyeye bağlı kadın merkezinde askerler için sarmalar sarılıyor, atkılar örülüyor.