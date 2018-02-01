Financial Times: Rusya, Suriye'de siyasi bir anlaşma için büyük uğraş veriyor

Reuters Rusya ve Suriye liderleri Vladimir Putin ve Beşar Esad

İngiliz Financial Times gazetesi bugünkü sayısında, Rusya'nın Soçi kentinde yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonrası Moskova'nın bu ülkeye yönelik politikasını değerlendirdi. Gazete, Rusya'nın Suriye'de siyasi bir anlaşmaya varılması için büyük uğraş verdiğini ancak son gelişmelerin ülkedeki sorunlarını da gözler önüne serdiğini yazdı.

Financial Times'ın iç sayfalarındaki haber, gazetenin Soçi'deki kongreyi de izleyen Moskova Büro Şefi Kathrin Hille'nin imzasını taşıyor.

Rusya'nın girişimiyle Suriye'deki iç savaşın son bulması için toplanan kongrede katılımcılar, Suriye Anayasası'nın yeniden yazılması için bir komite kurulmasına karar vermişti.

Haberine bu gelişmeyi hatırlatarak başlayan Hille, Rusya'nın askeri müdahalesiyle savaşta durumu Suriye rejimi lehine çevirdikten sonra ülkedeki en önemli dış faktör olduğunu ve hızla siyasi bir anlaşmaya varılmasını istediğini belirtiyor.

AFP Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılan bazı delegeler "Ancak Soçi'deki görüşmelerin Suriye'de muhalefetin en önemli kesimi tarafından boykot edilmesi ve bazı Rus yetkililerin katılımcılarca sıkıştırılmaları, Kremlin'in önündeki gözler önüne serdi" denilen haber şöyle devam ediyor: