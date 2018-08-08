Financial Times: TL Türkiye'deki krizin keskin ucunda

Financial Times'ın Şirketler ve Piyasalar ekinde Türkiye ekonomisinin durumu analiz ediliyor ve 'yükselen enflasyonu kontrol altına alma konusundaki siyasi irade eksikliğinin kaygıları artırdığı' vurgusu yapılıyor. "Yatırımcılar Erdoğan'ı cezalandırırken, Lira Türkiye'deki krizin keskin ucunda" başlıklı yazıda TL'nin pazartesi günü yüzde 6 değer kaybettiği ve Merkez Bankası'nın değer kaybını durdurmayı başaramadığı belirtiliyor. Gazete beş soru ve yanıtla Türk ekonomisindeki durumun fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Soru ve yanıtlar şöyle; Türkiye'nin kaderi neden böyle tersine döndü? 2002'de iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nden öncesine bakmak zor. 64 yaşındaki Erdoğan 2003'te Başbakan oldu ve 2014'ten bu yana da Cumhurbaşkanı. Muhafazakâr, iş dünyası yanlısı politikaları ülkenin ekonomik krizden çıkışına yardımcı oldu. Uluslararası Para Fonu IMF'ye göre 2008 ve 2009'daki küresel mali kriz dışında Erdoğan iktidarında ekonomi ortalama yüzde 7 büyüdü. Bu büyüme, doğrudan yabancı yatırım için bir cazibe noktası oldu. Dünya Bankası'na göre Erdoğan'ın yükselişinden önceki dönemde yılda onlarca ya da yüzlerce milyon dolarlarla ifade edilen doğrudan yabancı yatırım, 2007'de 22 milyar dolara çıktı ve 2017'den bu yana yavaşlasa da göreve gelişinden bu yana yıllık ortalama 13 milyar dolar oldu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's zorluk yaşayan şirketlerin ödeme yapma kabiliyetinin azalabileceği ve bankalara batık kredi yükü getirebileceği uyarısında bulundu. Bu yıl Borsa İstanbul'un Bankalar Endeksi'nde yüzde 33'lük düşüş olurken, Türk borsasının kendisindeki değer kaybı yüzde 18'di. Merkezi Kayıt Kuruluşu'na göre Türk hisse senetlerinin net alıcısı yabancı yatırımcılar olurken, bu yılın ilk çeyreğinde borsada işlem gören şirketlerden 771 milyon dolar çektiler. Türkiye'ye zarar veren dış faktörler var mı? Lira, uzun süredir Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 6'sına denk gelen cari açığının finanse edilmesi ihtiyacı yüzünden tehditlere açıktı. Ancak ABD'li bir pastörün casusluk ve terör suçlamasıyla gözaltına alınması nedeniyle ABD'yle ilişkilerdeki gerilim baskıyı artırdı. BIST 100 endeksi 2 Ağustos'ta, ABD'nin bu dava nedeniyle iki Türk bakana ambargo koyduğunu duyurmasından bir gün sonra neredeyse yüzde 3 düştü. BlueBay Varlık Yönetimi'nden stratejist Tim Ash yaptırımların doğrudan etkisinin şu ana kadar "çok kısıtlı" olmasına karşın, Türk ekonomisinin çok kritik bir dönemeçte olmasından dolayı "devenin belini büken saman çöpü benzetmesinin aklına geldiğini" söylüyor.