Financial Times: Turistler Türkiye'ye geri dönüyor

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İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Türkiye'de 2016 yılındaki saldırılar ve darbe girişimi ardından düşüşe geçen turizm sektörünün yeniden canlandığını yazdı.

Gazete, yüzünü İspanya'ya dönem Batılı turistlerin henüz Türkiye'ye gelmediğini, Rus ve Ortadoğuluların bu boşluğu kapattığını belirtti.

Haberde 2016 yılındaki saldırılar ve darbe girişimi hatırlatıldıktan şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, 2014 yılında 36 milyon turist ağırlama rekorunu kutlamıştı. 2016'da bu sayı, yaklaşık son on yılın en düşük rakamı olan 25 milyona düştük. Ancak 2017'den son veriler ise bu rakamın şimdi 32 milyona ulaştığını gösteriyor. Turistler çabuk unutuyor gibi görünüyor. Canlanma, terörizm tehdidinin azalmasını takiben gerçekleşti.

"Turizm Bakanlığı'nın verileri üzerinden yapılan bir tarama, bir şeyin açıkça değiştiğini gösteriyor. Rus turistler, Türkiye'nin iki yıl önce bir Rus jetini düşürdüğü için özür dilemesi ardından geri döndü. Türkiye'yi, İspanya gibi güzergâhlar için terk eden Batı Avrupalı turistlerse henüz dönmedi. Türkiye ve Avrupa arasındaki siyasi ilişki hâlâ gergin.