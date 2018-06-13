Financial Times: Türkiye ve İngiltere TF-X savaş uçağı projesinde anlaşmazlığa düştü

Laura Pitel imzalı haberde, tarafların 5. nesil savaş uçağı projesinde yaşanan bir anlaşmazlığı çözmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

TF-X uçaklarının, Kale Grubu ve İngiltere'nin otomotiv ve havacılık şirketi Rolls-Royce'un iş ortaklığında geliştirilmesi planlanıyordu.

Türkiye ise Rolls-Royce'un teklifini yetersiz bularak yeni kurulan yerli şirket "TR Motor" ile çalışmaya başlamıştı.

FT gazetesine göre Türk savunma yetkilileri Rolls-Royce'dan, BMC'nin büyük oranda kontrol ettiği savunma sanayi üreticisi şirket TR Motor ile hassas teknolojik verilerin transferini talep etti.

Rolls-Royce ise TR Motor'un programa ilişkin "tüm fikri haklara sahip olmasını" ve bu hakları yönetmesini istemedi. Şirket hem İngiliz hem de Türk bakanlara kaygılarıyla ilgili bilgi verdi.

FT'nin haberinde, TR Motor'a ait hisselerin yüzde 25'inin Ethem Sancak'a, yüzde 49.9'unun da Katar Ordusu'na ait olduğu belirtildi.

Gazeteye konuşan bir Türk yetkili ise şunları söyledi:

"Türkiye fikri haklara sahip olmak istiyor, işin özü bu. Biz bağımsız bir savunma sanayi üreticisi olmayı hedefliyoruz. Yabancıların kısıtlamalarına maruz kalmak istemiyoruz."