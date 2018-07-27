Financial Times: Türkiye'deki işletmeler için tehlike çanları çalıyor

Türkiye'deki son ekonomik gelişmeleri değerlendiren İngiliz Financial Times gazetesi, dövizin gidişatı yüzünden Türkiye'de işletmeler için tehlike çanlarının çaldığını yazdı.

Financial Times'taki haber, gazetenin Ankara'daki Türkiye muhabiri Laura Pitel'in imzasını taşıyor.

Haberin başında oto yedek parça üretimi yapan Albert Saydam'ın ekonominin gidişatına yönelik görüşleri yer alıyor:

"Bu kesinlikle çok sayıda şirket için yeni bir durum. Hem yüksek enflasyonla hem de dalgalı bir kurla karşı karşıyayız."

Haber şu satırlarla sürüyor:

"Merkez Bankası'nın piyasaları şok ederek faiz oranlarını sabit tutmasının ardından Türk Lirası yüzde 4,2 değer kaybetti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kendisini yüksek faizin "düşmanı" olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı ekonominin başına getirmesinden sonra ilk kez toplanmıştı.

"Sayın Albayrak hızla artan enflasyonla mücadele sözü ve Türkiye'nin 'piyasalarla savaşmayacağı' garantisi vererek, atamasına yönelik kaygıları gidermeye çalıştı. Ancak Merkez Bankası'nın Salı günkü kararı, Ankara'nın Sayın Erdoğan'ın geçen ayki seçim zaferi sonrası daha ortodoks bir para politikasına dönme sinyali vereceğine dair umutlara darbe indirdi."