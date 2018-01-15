Financial Times: Türkiye'ye 'hukuki kriz' uyarısı yapılıyor

Gazeteye konuşan insan hakları hukukçusu olan Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, "Hukukun üstünlüğü Avrupa Konseyi'nin temel taşlarından biri. Türkiye'de bir hukuk krizi olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. Yargıda tarafsızlık ve bağımsızlık yok" dedi.

Financial Times, 'bu krizin' Türkiye'nin 1949 yılından beri üye olduğu Avrupa Konseyi'ne baskı uyguladığını aktardı.

Yine gazeteye bir demeç veren İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Profesör Doktor Yaman Akdeniz ise "Yasal olarak kanunlara uygun bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı çıkma ya da bu karara uymama gibi bir şansı yok. İstesinler istemesinler, verilen karara uymak zorundalar" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise geçen hafta Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile ilgili "Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmıştır" demişti.