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Financial Times: Türkiye'ye 'hukuki kriz' uyarısı yapılıyor

15.01.2018 04:54 | Son Güncelleme 3 saat önce

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği karara alt mahkemelerin uymamasının 'hukuki kriz' uyarısında bulunulmasına yol açtığını vurguladı.

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği karara alt mahkemelerin uymamasının 'hukuki kriz' uyarısında bulunulmasına yol açtığını vurguladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu bulunan akademisyen ve yazar Mehmet Altan ile eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay'ın tahliyelerine karar vermişti.

Kararın ardından avukatlar, Alpay'ın tahliye edilmesi için yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Mehmet Altan'ın tahliyesi içinse yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu.

Ancak mahkemeler talepleri, Anayasa Mahkemesi'nin kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını gerekçe göstererek reddetti.

Financial Times, 'bu krizin' Türkiye'nin 1949 yılından beri üye olduğu Avrupa Konseyi'ne baskı uyguladığını aktardı.

"TÜRKİYE'DE BİR HUKUK KRİZİ OLDUĞUNU KABUL ETMELERİ GEREKİYOR"

Gazeteye konuşan insan hakları hukukçusu olan Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, "Hukukun üstünlüğü Avrupa Konseyi'nin temel taşlarından biri. Türkiye'de bir hukuk krizi olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. Yargıda tarafsızlık ve bağımsızlık yok" dedi.

Yine gazeteye bir demeç veren İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Profesör Doktor Yaman Akdeniz ise "Yasal olarak kanunlara uygun bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı çıkma ya da bu karara uymama gibi bir şansı yok. İstesinler istemesinler, verilen karara uymak zorundalar" açıklamasında bulundu.

Son dakika! Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutukluluğuna devam kararı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise geçen hafta Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile ilgili "Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmıştır" demişti.

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Olur mu canım anayasa mahkemesi'de kimmiş ? Akp ne derse o olmak zorunda. Ülkemizde hukukun geldiği nokta üzülerek söylüyorum bu noktaya geldi. AKP'nin isminin içinde barındırdığı adalet kısmı burası. Allah'ın adaleti şaşmaz , elbet gerçek adalet gelecek güzel ülkeme.
@fatih_karaca_2017 aym de kimmiş herkes haddini görevini yasalarını kanununu bilecek
Bir ülkede hukukun bu kadar ırzına geçildiği hırpalandığı ve lisans diploması dahi olmayan bir CB nın kocaman 80 Milyonluk ülkeyi uçuruma sürüklediği acı bir durum.Yazık oldu ülkeme ey vahhh...!
@cengiz_caner_1959 sen kalkınmamızı hazmedememiş bir hainsin. son mahkeme olan anayasa mahkemesinde sonuç bekleyen aşırı sayıda dosya varken bu konuda karar vermeye kalkması abesle iştigaldir. bu kararın tek olumlu sonucu mahkumlar lehine oy verenlerin fetö uşakları olduğu apaçık ortaya çıkması olmuştur.
@cengiz_caner_1959 hadi ordan CB olma şartları bellidir gezi zekalı binkeremi size diploma göstereceğiz malmısınız lan siz
ağzınızdan bir defa da hayırlı bir şey çıksın be kardeşim..yıllardır hep aynı senaryo yok kriz çıkacak yok şu çıkacak yok bu çıkacak kriz kapıda felaKET KApıda vs vs vs ...şunu iyi bilin ve o kalın kafanıza sokun..BİZİ PARÇALAYAMAYACAKSINIIIIIIIIIIZZZZZZ....KIÇINIZI DA YIRTSANIZ BİLMEM NERENİZİ DE YIRTSANIZ BİZ BU TOPRAKLARDA HEP BERABER YAŞIYOR OLACAĞIZ..
Anayasa mahkemesinin kararına, alt mahkemelerin uymaması, bu nasıl olur.? Böyle bir şeyin olması imkansızdır. Ama yaptırım gücü olan bir iktidarda maalesef her şey oluyor demek ki. Hukuk, Cumhuriyet, Demokrasi nerede?
@aisik_2014 dava devam ederken kalkıp üstüne vazife alamaz asıl bu suçtur hak ihlali yapmıştır alt mahkemenin işi biter yanlış varsa ondan sonra devreye girer azcık kanunlardan haberiniz olsun
@aisik_2014 İŞTE BÖYLE OLUR .....TÜM VATANSIZLAR İÇİN BU GEÇERLİ
dünya hukuğunda altmahkemede karar çıkmadan üst mahkemye gidemesin ozaman herkes direk anyasa mahkemesine gider bir mahkeme milyon dosya böle saçmalık olmaz enson gidilecek yerdir orası kaldıki miletin üstünden tankla geçen adamlara darbe yapın diye cesaret veren yazan adamları salıcakmış neden gülün aym sini yıkalım yerine evm yapalım beyaz eşya satsın hiç olmasa ülkeye bir faydası olur
@erdoganpolat34 Ülkemizde dünya hukuku diye bir şey söz konusu değil bunu görememen şaşırtıcı ? AKP hukuku diye bir şey var ortada. Bağımsız olması gereken yargı var ya hani o tamamen AKP'ye bağlandı. O yüzden mahkeme falan geç yani
@erdoganpolat34 dava alt makeheme de görülürken bir anda en üst mahkeme karar veriyor kim kime karısıyor hangi karar siyasidir idrak edin artık bu kadar basit değil algı yaratmak
Türkiye iç işlerinde serbest bir ülkedir. Dünyada bazı devletlerin adaleti ancak kendine söker. Vatan hainlerini koruyup kollamak ancak hukuki kriz değildir sizlerin bir tür oyunu...
Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez tez verilmeli.
haclıların yazdıkları kulağımızdaki kir kadar bile değeri yok eski türkiye yi hayallerinizde göreceksiniz artık..
my net haberlerinin ayrıntılarına bakmayanlar başlıklarla ülke şokta türkiyeye kriz uyarısı başlıklarının ne ye hizmet ettiği belli
İçerdeki hainleri korumak için dış güçler devrede ama Tayyip sizin yolunuzu yemeyecek haberiniz olsun
ne yorum yapayım konu yoruma açık değilki kesin !
financal times e ne oluyor acaba ? bizim ekonomimiz mi dert etmişler hukukumuzumu ?
AYM hüküm veremez altmahkeme nin işi biter ondan sonra devreye girer nerde ne hata yapılmış arastırır kararı bozar geri gönderir AYM yanlış yapmıştır hak ihlali yapmıştır.Delilleri vb inceleyemez Can dündar gibi bir olay ortada adam şimdi kaçdı ben derimki bilerek yapılan harekettir bu şimdi getirsin can dundarı Türkiyeye
fitneci kalleş ingilizler size ne ulan Türkiyedeki davaların akibetinden içeriğinden
Anayasa mahkemesi anayasaya göre karar verir TCK göre yargılayıp karar veremez. Anayasaya uygun değilse o zaman ya mahkemeleri kapatın yada kendinizi..anayasa mahkemesi türk milletinden daha üstün değildir kararlar türk milleti adına alınır.tarafsızlık ilkesi derken türk düşmanlarının ekmeğine yağ sürmek..ülkedeki işgale izin vermek olur..vatan elden giydikten sonra ne hakimlik ne avukatlık nede yargılayacak adam bulamaz yapamazsın..vatan bayrak millet senin tek değerin..
Ekonomik kriz olmadı hadi birde Hukuki kriz belki bu tutarrr.Tutmassa....ne bilelim belliki savaşacak cesaretiniz yok.
Herseyin birbirine karistigi,hicbirseyin net olmadigi buhranlar ulkesi.ya hicmi net birseyimiz olmaz.herkes cikarina gore konusuyor.hani yargiya mudahale etmek,talimat vermek suctu?cezalar sadece garibanlar icin cunku.gelde bu ulkeye guven?
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