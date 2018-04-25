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Financial Times yazarı Gardner: Türkiye'de erken seçimin sonucu önceden belli olmayabilir

25.04.2018 08:13 | Son Güncelleme

Financial Times'ın dış haberler editörü David Gardner, gazetenin internet sitesinde yayımlanan yazısında Türk siyasetindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Gardner'e göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kemalist sosyal demokratlarla muhalif milliyetçileri birleştirerek" muhalefete güç verir bir görüntü sergiliyor.

Financial Times yazarı Gardner: Türkiye'de erken seçimin sonucu önceden belli olmayabilir

İngiliz Financial Times gazetesinin dış haberler editörü David Gardner, Türk siyasetindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Gardner, gazetenin internet sitesinde yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kemalist sosyal demokratlarla muhalif milliyetçileri birleştirerek" muhalefete güç verir bir görüntü sergilediğini, bu nedenle erken seçimin sonucunun önceden belli olmayabileceğini yazdı.

David Gardner yazısında, erken seçim kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görünen hedefini, "bölünmüş muhalefeti hazırlıksız yakalamak" olarak açıklamış.

Gardner'a göre "modern Sultan" olarak nitelendirdiği Erdoğan, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü gölgede bırakmayı amaçlıyor.

2002'den bu yana 12. kez sandıkta zafer peşindeki Erdoğan için tek adam rejiminin yolunun bu seçimden geçtiğini yazmış Gardner. Cumhurbaşkanı'nın partisi AKP'yi de "seçim ve iltimas makinası" olarak nitelendirmiş.

Peki Financial Times yazarına göre AKP'nin ve Erdoğan için seçim neden çantada keklik değil?

'Erdoğan, büyük şehirleri ve gençleri kaybe**derse seçimi kazanamayacağını biliyor'**

David Gardner'ın yazısından bazı satırlar şöyle:

"AKP'nin sıradan Türklere ekonomik faydalar sağlaması - ki muhtemelen bu partiye ideolojisinden daha fazla oy kazandırmıştır - artık tehlikede. Yoğun kamu teşvikleri ekonomiyi aşırı ısındırıyor, cari açığı artırıyor. Enflasyon da artarken, Türk Lirası değer kaybediyor. Türkiye ucuz yabancı sermayeye bağımlı. Bu fonlar da giderek azalıyor. Ülkenin önde gelen şirketlerinin büyük miktarda dolar borcu var ve döviz giderek daha da pahalılaşıyor.

"(Zeytin Dalı Harekâtı ile) artan şovenlik zaten muhtemelen önümüzdeki yıla kadar devam etmeyecekti.

"Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemelen en büyük kaygısı geçen yıl Nisan ayındaki referandumu kılpayı ve bir nebzeye kadar da hile ile kazanmış olması. Haziran 2015'te de bir ara Meclis'teki çoğunluğunu kaybeden AKP'yi bir korku kapladı.

"Cumhurbaşkanı ve partisi geçen yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaybetmişti. Türkiye ekonomisinin üçte ikisini oluşturan 20 kentin 13'ünde sandıktan mağlup çıkmışlardı. Eski İstanbul Belediye Başkanı olarak Sayın Erdoğan, büyük şehirleri ve bu kentlerdeki gençleri kaybetmesi halinde, seçimi kazanamayacağını biliyor. Zaten erken seçimin bir diğer önemli nedeni de Mart ayında yapılacak yerel seçimlerden önce sandık başına gidilmesini sağlamak.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kemalist sosyal demokratlarla muhalif milliyetçileri birleştirerek' muhalefete güç verir bir görüntü sergiliyor. Erken seçime gitme ihtiyacı da, seçimin sonuçlarının önceden belli olmayabileceğini gösteriyor."

Financial Times yazarı Gardner: Türkiye'de erken seçimin sonucu önceden belli olmayabilir

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