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Finlandiya'da sıcak saatler! Saldırgan vuruldu

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de polis etrafa ateş eden silahlı bir adamı vurdu.

Finlandiya'da sıcak saatler! Saldırgan vuruldu

Yetkililerden gelen açıklamalara göre polis Helsinki sokaklarında insanlara silah doğrultan bir şüpheliye ilişkin bilgi aldı. Olay yerine kısa sürede intikal eden polis şüpheliyi silahını bırakmaya ikna etmeye çalıştı.

Ancak ikna çalışmaları sonuç vermeyince polis şüpheliyi vurdu.

Olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Finlandiya saldırgan silah polis

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