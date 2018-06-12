Finlandiya'da sıcak saatler! Saldırgan vuruldu

Yetkililerden gelen açıklamalara göre polis Helsinki sokaklarında insanlara silah doğrultan bir şüpheliye ilişkin bilgi aldı. Olay yerine kısa sürede intikal eden polis şüpheliyi silahını bırakmaya ikna etmeye çalıştı.
Ancak ikna çalışmaları sonuç vermeyince polis şüpheliyi vurdu.
Olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.
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