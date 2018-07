Finlandiyalılar Trump-Putin Zirvesini Bekliyor

Öte yandan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında samimiyet kurmak amacıyla geçen yıl Finlandiya'nın yüzüncü kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak için Helsinki'yi ziyaret etti. Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niisisto, buharlı gemiyle yaptıkları tur sonrasında akşam yemeği yedi ve bir bale gösterisini izledi.

Ancak Rusya-Finlandiya ikili ilişkilerini samimi bir platformda yürütme çabalarıyla ters düşen bazı gerçekler de var. Finlandiya, Rusya'yla olan bin 300 kilometrelik sınırı boyunca metre başına en az bir mayın döşemiş durumda. Washington'daki Finlandiya Büyükelçiliği'nde savunma ataşesi olan Pekka Toveri, Finlandiya'ya gelmek isteyenlerin öncelikle ”davet edilmeleri” gerektiğini söylüyor.

Toveri, Dünya Politikası Enstitüsü'nde bu yılın başında yaptığı konuşmada, ”Finlandiya'nın savunma gücü yok. Finlandiya'nın kendisi bir savunma gücüdür” dedi.

”Kuzey Avrupa'daki en iyi savunma gücüne sahibiz” diyen Toveri, zorunlu askeri hizmet uygulamasının ve her an göreve hazır 280 bin askerlik ordusunun bunda büyük katkısı olduğunu kaydetti. Toveri, Rusya hakkındaysa, ”Güçlü bir komşumuz var, bazen daha çok, bazense daha az saldırgan olabiliyor, ancak her zaman varolmaya devam edecek. O nedenle de hazırlıklı olmalıyız,” dedi.