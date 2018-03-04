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Fiorentina kaptanı otel odasında ölü bulundu

04.03.2018 16:22 | Son Güncelleme

İtalya birinci ligi Serie A takımlarından Fiorentina kulübünün kaptanı ve milli takım oyuncusu Davide Astori, Pazar sabahı otel odasında ölü bulundu.

Fiorentina kaptanı otel odasında ölü bulundu

İtalya birinci ligi Serie A takımlarından Fiorentina kulübünün kaptanı ve milli takım oyuncusu Davide Astori, bu sabah otel odasında ölü bulundu.

Davide Astori, bugün oynanması plananan Udinese maçı öncesinde takımıyla birlikte Udine kentine gitmişti. Sabah saatlerinde, Astori'nin Udine'deki otel odasında ölü bulunduğu açıklandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Astori'nin bu sabah kahvaltı salonuna gitmemesi üzerine odasına giden bir takım görevlisi futbolcuyu yatağında cansız halde buldu. İtalyan basını, Astori'nin muhtemelen uykusunda hayatını kaybettiğini ve ölüm sebebinin muhtemelen ani kalp durması olduğunu yazdı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Astori'nin ani ölümü nedeniyle bugün oynanması planlanan tüm Serie A maçları ertelendi.

Astori'nin ölümü, sporcuların sağlık kontrollerini de yeniden gündeme getirdi. Serie A Olağanüstü Komiseri ve Olimpiyat Komitesi Başkanı Givanni Malago, "Astori'nin ani ölümü, yalnızca profesyonel futbolda değil tüm spor dallarında sıkı ve düzenli kontrollerin gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Futbol dünyasından Astori için mesaj yağdı. Birçok futbol kulübü başsağlığı mesajları yayımladı. Roma kulübünün eski kaptanı efsanevi futbolcu Francesco Totti, "Bu trajedi karşısında söyleyecek söz bulamıyorum" derken, Floransalı eski başbakan Matteo Renzi de Twitter'a "İnanamıyorum, ailesi ve tüm Fiorentina ile birlikte ben de ağlıyorum. Hoşçakal Kaptan" diye yazdı.

2016'da Fiorentina'ya transfer olan Astori, 14 kez milli takım maçlarında oynamıştı. Astori'nin 2 yaşında bir kızı bulunuyor.

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