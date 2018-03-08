HABER

Fiorentina'nın ölen kaptanı Astori 'Tek bir kaptan var' tezahüratıyla uğurlandı

08.03.2018 17:40 | Son Güncelleme

Pazar günü otel odasında ölü bulunan İtalya Birinci Ligi Serie A takımlarından Fiorentina'nın kaptanı ve milli oyuncu Davide Astori için bugün Floransa'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, aralarında spor ve siyaset dünyasından isimlerin de yer aldığı binlerce kişi katıldı. Övgü Pınar'ın haberi.

Fiorentina'nın ölen kaptanı Astori 'Tek bir kaptan var' tezahüratıyla uğurlandı

Pazar günü otel odasında ölü bulunan İtalya Birinci Ligi Serie A takımlarından Fiorentina'nın kaptanı ve milli oyuncu Davide Astori için bugün Floransa'da cenaze töreni düzenlendi.

31 yaşındaki Davide Astori'nin cenazesine, aralarında spor ve siyaset dünyasından isimlerin de yer aldığı binlerce kişi katıldı.

Astori'nin naaşı sabah saatlerinde Fiorentina'nın Artemio Franchi Stadyumu'na götürüldü. Yaklaşık 2 bin taraftar burada kaptanlarını son kez selamladı.

Ardından da Floransa'nın en önemli dini yapılarından Santa Croce Bazilikası'nda dini tören yapıldı.

Michelangelo Buonarroti, Galileo Galilei, Niccolo Machiavelli gibi İtalya tarihinin çok sayıda önemli isminin mezarlarının da bulunduğu Santa Croce Bazilikası'ndaki töreni, Floransa Başpiskoposu Kardinal Giuseppe Betori yönetti.

Kardinal Betori, "Davide için dua etmek üzere, İtalya'yı onurlandıran ve halkımızın en yüksek erdemlerini taşıyan, en seçkin kişilerin anıldığı bu bazilikada bulunuyoruz. Bu erdemleri Davide'de de görüyoruz ve bu nedenle kendisine buradan veda ediyoruz" dedi.

Alkışlarla destek

Bazilakanın önündeki meydanda da binlerce kişi, Fiorentina'nın mor renginde kıyafetler, atkılar, bayrak ve flamalarla meydanı mora boyadı.

Davide Astori'nin sevgilisi ve 2 yaşındaki kızının annesi Francesca Fioretti ile diğer aile üyeleri bazilikaya ulaştıklarında alkışlarla ve destek gösterileriyle karşılandı.

Törene katılanlar arasında Floransalı eski başbakan Matteo Renzi, Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella ve İtalya por Bakanı Luca Lotti ile Serie A ve Serie B'den çok sayıda oyuncu ve yönetici de yer aldı.

Törenin ardından Astori'nin tabutu bazilikadan çıkarıldığında, meydandaki binlerce kişi Fiorentina'nın marşı ve "Tek bir kaptan, tek bir kaptan var" tezahüratıyla Astori'ye veda etti. Bu sırada Astori'nin annesi meydandaki destekçilerine öpücük yollayarak teşekkür etti.

Astori'nin naaşı Floransa'daki törenin ardından memleketi San Pellegrino Terme'ye götürülecek. San Pellegrino Terme'de bu akşam saatlerinde kilisede dua edilmesinin ardından yarın defin töreni yapılacak.

https://twitter.com/acffiorentina/status/971334486628687873

Otelde ölü bulunmuştu

Davide Astori geçen Pazar sabahı, Udine'de takımın konakladığı otelde ölü bulunmuştu.

İlk otopsi raporları, Astori'nin kalp sorunu nedeniyle ve "muhtemelen kalbinin aşırı derecede yavaşlayarak durması (bradiaritmi)" yüzünden hayatını kaybettiğini gösteriyor.

Kesin otopsi sonuçlarının ise 2 ay içinde belli olması bekleniyor.

Fiorentina'nın ölen kaptanı Astori 'Tek bir kaptan var' tezahüratıyla uğurlandı

MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!
Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...
Rakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyorRakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

NATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması

NATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması

ABD'den kritik Türkiye açıklaması

ABD'den kritik Türkiye açıklaması

Uçakta mastürbasyon yaptı! İğrenç olay

Uçakta mastürbasyon yaptı! İğrenç olay

İlginizi Çekebilir

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!

Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jon-un ile buluşmayı kabul etti

Başkan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jon-un ile buluşmayı kabul etti

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi

ABD Dışişleri: ‘Masada Konuşulacak Çok Konu Var’

ABD Dışişleri: ‘Masada Konuşulacak Çok Konu Var’

NATO Komutanından Türkiye’ye ‘S-400’ Uyarısı

NATO Komutanından Türkiye’ye ‘S-400’ Uyarısı

ABD’nin Kuzeydoğusunda Fırtınalar Durmuyor

ABD’nin Kuzeydoğusunda Fırtınalar Durmuyor

“Cumhuriyet davasında gazetecilik yargılanıyor”

“Cumhuriyet davasında gazetecilik yargılanıyor”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.