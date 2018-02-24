Firmalar Ulusal Silah Birliği NRA ile Olan Anlaşmalarını Sonlandırıyor

Üç şirket daha, Cuma günü Ulusal Silah Birliği NRA ile yaptıkları indirim anlaşmalarını iptal ettiklerini açıkladı.

14 Şubat’ta Florida’da bir lisede yapılan silahlı saldırı sonrası, bireysel silahlanmayla ilgili artan tartışmalar, pek çok firmaya, NRA ile olan işbirlikleri konusunda baskı yarattı.

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Aktivistler online kampanyalar başlatarak, NRA üyelerine indirim sunan firma ve kuruluşları belirliyor ve bu firmalar üzerinde NRA ile ilişkilerini kesmelerini istiyor.

Cuma günü, NRA ile olan indirim anlaşmalarını sonlandıran firmalar arasında, sigorta şirketi MetLife, araç kiralama şirketi Hertz ve Norton Antivirüs programını üreten yazılım şirketi Symantec var.

Araç kiralama şirketi Enterprise, Omaha First National Bankası, Wyndham ve Best Western Otelleri gibi pek çok firma da, hafta başında NRA ile olan indirim anlaşmalarını sonlandırdığını açıklamıştı.

Ulusal Silah Birliği NRA, Amerika’da silahlanma hakları konusunda en güçlü lobi gücüne sahip gruplardan biri ve NRA yaklaşık 5 milyon üyeleri olduğunu söylüyor.