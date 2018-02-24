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Firmalar Ulusal Silah Birliği NRA ile Olan Anlaşmalarını Sonlandırıyor

24.02.2018 18:26 | Son Güncelleme

Üç şirket daha, Ulusal Silah Birliği NRA ile yaptıkları indirim anlaşmalarını iptal ettiklerini açıkladı. 14 Şubat’ta Florida’da bir lisede yapılan silahlı saldırı sonrası, bireysel silahlanmayla ilgili artan tartışmalar, pek çok firmaya, NRA ile olan işbirlikleri konusunda baskı yarattı

Firmalar Ulusal Silah Birliği NRA ile Olan Anlaşmalarını Sonlandırıyor

Üç şirket daha, Cuma günü Ulusal Silah Birliği NRA ile yaptıkları indirim anlaşmalarını iptal ettiklerini açıkladı.

14 Şubat’ta Florida’da bir lisede yapılan silahlı saldırı sonrası, bireysel silahlanmayla ilgili artan tartışmalar, pek çok firmaya, NRA ile olan işbirlikleri konusunda baskı yarattı.

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Aktivistler online kampanyalar başlatarak, NRA üyelerine indirim sunan firma ve kuruluşları belirliyor ve bu firmalar üzerinde NRA ile ilişkilerini kesmelerini istiyor.

Cuma günü, NRA ile olan indirim anlaşmalarını sonlandıran firmalar arasında, sigorta şirketi MetLife, araç kiralama şirketi Hertz ve Norton Antivirüs programını üreten yazılım şirketi Symantec var.

Araç kiralama şirketi Enterprise, Omaha First National Bankası, Wyndham ve Best Western Otelleri gibi pek çok firma da, hafta başında NRA ile olan indirim anlaşmalarını sonlandırdığını açıklamıştı.

Ulusal Silah Birliği NRA, Amerika’da silahlanma hakları konusunda en güçlü lobi gücüne sahip gruplardan biri ve NRA yaklaşık 5 milyon üyeleri olduğunu söylüyor.

14 Şubat’ta Florida’da bir lisede meydana gelen ve 17 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırı, ülkede bireysel silahlanma tartışmalarını yeniden alevledi.

Silahlanmayla ilgili daha sıkı önlemlerin alınmasını isteyenler, Twitter’dan #BoycottNRA yani Ulusal Silah Birliği’ni boykot kampanyası başlattı.

Perşembe günü Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda konuşan NRA Başkan Yardımcısı Wayne LaPierre, bireysel silahlanma konusunda daha fazla kontrol isteyenlerin, Florida’daki saldırıyı sömürdüğünü ve kullandığını söyledi.

Konferansa katılanların büyük desteğini alan LaPierre konuşmasında ayrıca şunları söyledi: ‘Silahlanmadan daha büyük kişisel bir hak olamaz, bu kendini koruma ve hayatta kalma hakkıdır.’

Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’na Başkan Donald Trump da Cuma günü seslendi. Trump, konuşmasında yeniden, okullarda silahlı saldırıları önlemek için öğretmenlerin silahlandırılması gerektiğini savundu.

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Trump, ‘Okullarımızı, saldırganlar için daha zor hedef alacakları yerler haline getirmemizin zamanı. Saldırganları okullarımızda istemiyoruz’ dedi.

Trump ayrıca, silah satın alma yaşını 18’den 21’e yükseltmeyi de önerdi ancak NRA bu öneriye karşı çıkıyor.

Trump konuşmasında ayrıca oldukça güçlü olan NRA ile kavga içine girmek istemediğini belirtti.

‘NRA benim arkadaşım’ diyen Trump, grubun 2016 seçim kampanyası için 11 milyon dolardan fazla bağış yaptığını, Demokrat Parti adayı Hillary Clinton aleyhine kampanyalar için de yaklaşık 20 milyon dolar harcadığını söyledi.

Florida’daki Silahlı Saldırı Liseli Gençleri Eylemci Yaptı

Florida’daki okul saldırısı, Florida ve ülke çapında, özellikle lise öğrencileri tarafından düzenlenen yoğun protestolara neden oldu. Öğrenciler ve diğer protestocular, ülke liderlerinden bu tarz saldırıların bir daha olmaması için somut adımlar atmasını istiyor.

**Amerika'nın Sesi'nden Özlem Tınaz'ın hazırladığı Amerika'da bireysel silahlanmayla ilgili dosyayı izlemek için bu linke tıklayabilirsiniz.

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