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First Lady LeBron James'e arka çıktı

05.08.2018 18:23 | Son Güncelleme

ABD'nin 'First Lady'si Melania Trump, eşinin Twitter üzerinden dalga geçtiği NBA yıldızı LeBron James'e arka çıktı.

First Lady LeBron James'e arka çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden dalga geçtiği basketbol yıldızı LeBron James'e, ABD'nin 'First Lady'si Melania Trump'tan destek geldi.

NBA yıldızı LeBron James CNN televizyonuna verdiği mülakatta ABD Başkanı Donald Trump'ı sporu siyasi hedefleri için kullanmakla suçlamıştı. Trump bu açıklama üzerine Cuma günü Twitter hesabından paylaştığı tweette LeBron James'in "televizyondaki en aptal kişi, Don Lemon" ile söyleşi yaptığını belirterek, "Lebron'u bile akıllı gösterdi ki bunu yapabilmek kolay değil" dedi.

Söz konusu tweetten birkaç saat sonra, ABD Başkanı'nın eşi Melania Trump, sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklamada, LeBron James'in "gelecek nesiller için iyi şeyler yapmaya çalıştığını" kaydetti ve James ile birlikte doğduğu Ohio eyaletinde gittiği okulu ziyaret etmek istediğini belirtti.

Açıklamada Melania Trump'ın "herkesi günümüzde çocukları ilgilendiren konularla ilgili açık bir diyaloğa çağırdığı" ve "gerek ülkeyi gerek dünyayı gezerek siber zorbalık karşıtı girişimi "Be Best" ile çocuklara çevirim içi eylemlerinde sorumlu davranmalarının önemini aktardığı" ifade edildi.

Los Angeles Lakers Basketbol Takımı'nda oynayan LeBron James Pazartesi günü CNN televizyonuna verdiği mülakatta Trump'ın "sporu kullanarak bizi bir şekilde bölüyor ve bu benim katılabileceğim bir bağlam değil" şeklinde konuşmuştu.

James bu açıklamayla Trump'ın ABD'de ulusal marş sırasında ayağa kalkmayıp diz çöken eski Amerikan futbolcusu Colin Kaepernick ve Beyaz Saray'ı ziyaret etmeyi reddeden basketbol oyuncusu Stephen Curry hakkındaki ağır eleştirilerine gönderme yapmıştı. LeBron James yaşananlarla ilgili olarak "Hiçbir şey yapmadan arkama yaslanıp oturamam" demişti.

dpa/BW,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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