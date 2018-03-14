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Fizik profesörü Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti

14.03.2018 07:00 | Son Güncelleme

Stephen Hawking'in çocukları babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi.

Fizik profesörü Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti

İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi.

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