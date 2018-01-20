Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Ocak (DHA) - Afrin Operasyonu: Moskova bu bilgiler konusunda çok endişeli. Gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz
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