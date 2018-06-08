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Flaş gelişme! ABD Suriye kararını açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2018 17:26 | Son Güncelleme

Brüksel'deki NATO toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 'Terör örgütü DEAŞ yenildi diye ABD güçleri derhal Suriye'den çekilmeyecek' dedi.

Flaş gelişme! ABD Suriye kararını açıkladı

Brüksel'deki NATO toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 'Terör örgütü DEAŞ yenildi diye ABD güçlerinin derhal Suriye'den çekilmeyecek' dedi.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, NATO toplantısında konuşan basın toplantısında '''İyi, madem gittiler, o zaman hadi biz de çekilelim' diye düşünecek değiliz'' diye konuşan Pentagon şefi, şöyle devam etti:

'Yapmanız gereken yerel yönetim meclislerini desteklemek, yerel güvenliği destekleyeceksiniz ki siz çekildiğinizde onlar (DEAŞ) hemen geri dönmesin.''

ABD Başkanı Donald Trump, nisanda Suriye'den hızla çekileceğini söylediğinden beri kendi icraatlarının da etkili olduğu gelişmeler sonucunda kısa vadede çekilmeme noktasına geldi. Trump, son açıklamalarında, 'güçlü ve kalıcı iz bırakana dek ABD güçlerinin Suriye'de kalacağından' söz etti.


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