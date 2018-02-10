Flaş iddia: ABD saldırısında Rus danışmanlar öldü

Suriye'deki savaş, İdlib, Deyr ez Zor ve Doğu Guta'daki son gelişmelerden sonra yeni bir boyut daha kazandı. Deyr ez Zor bölgesinde çarşamba günü Esad rejimine bağlı gruplar, ABD'nin desteklediği bölücü terör örgütü PYD/ PKK üslerine saldırmıştı. ABD, karşı saldırıda Esad'a bağlı gruptan 100 kişiyi öldürdüklerini açıklamıştı. İran merkezli Tasnim haber ajansı, ABD operasyonunda çok sayıda Rus askeri danışmanın da öldüğünü ileri sürdü. Rusya ise bölgede birliği bulunmadığını duyurmuştu.

IŞİD'E YOL AÇTILAR

Öte yandan Esad rejiminin terör örgütü IŞİD'e, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne girmesi için koridor açtığı ortaya çıktı. Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, rejim ordusu ve İran destekli güçlerin çekilmesinden sonra DEAŞ'lı teröristler çatışma yaşanmaksızın koridordan ilerledi. İdlib'in doğusunda ise muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, IŞİD ve rejimle çatışıyor. Esad rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 15 sivil öldü. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir konvoy, Astana anlaşmaları çerçevesinde oluşturulacak 5. ateşkes gözlem noktası için bölgeye giriş yaptı.