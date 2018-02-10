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Flaş iddia: ABD saldırısında Rus danışmanlar öldü

DÜNYA HABERLERİ | 10.02.2018 08:04 | Son Güncelleme

Suriye’de rejim yanlısı grupların, terör örgütü PYD/PKK üslerine yönelik saldırısının ardından ABD’nin düzenlediği hava operasyonlarında Rus askeri danışmanların da öldüğü ileri sürüldü.

Flaş iddia: ABD saldırısında Rus danışmanlar öldü

Suriye'deki savaş, İdlib, Deyr ez Zor ve Doğu Guta'daki son gelişmelerden sonra yeni bir boyut daha kazandı. Deyr ez Zor bölgesinde çarşamba günü Esad rejimine bağlı gruplar, ABD'nin desteklediği bölücü terör örgütü PYD/ PKK üslerine saldırmıştı. ABD, karşı saldırıda Esad'a bağlı gruptan 100 kişiyi öldürdüklerini açıklamıştı. İran merkezli Tasnim haber ajansı, ABD operasyonunda çok sayıda Rus askeri danışmanın da öldüğünü ileri sürdü. Rusya ise bölgede birliği bulunmadığını duyurmuştu.

IŞİD'E YOL AÇTILAR

Öte yandan Esad rejiminin terör örgütü IŞİD'e, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne girmesi için koridor açtığı ortaya çıktı. Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, rejim ordusu ve İran destekli güçlerin çekilmesinden sonra DEAŞ'lı teröristler çatışma yaşanmaksızın koridordan ilerledi. İdlib'in doğusunda ise muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, IŞİD ve rejimle çatışıyor. Esad rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 15 sivil öldü. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir konvoy, Astana anlaşmaları çerçevesinde oluşturulacak 5. ateşkes gözlem noktası için bölgeye giriş yaptı.

'FRANSA İLE OPERASYON YAPACAK'

Esad rejimi, 2013'ten bu yana abluka altında tuttuğu ve insani yardımların bile ulaşmasına izin vermediği başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine de bomba yağdırmaya devam ediyor. Son 5 günde yaşamını yitiren sivillerin sayısı 220'yi geçti. Middle East Eye isimli internet sitesi ise ABD'nin son kimyasal saldırı iddialarının ardından Fransa'nın da desteği ile Esad rejimine yönelik bir askeri operasyon yapacağını iddia etti.

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'KREMLİN ESAD GÜÇLERİNİ VURMAMIZA İZİN VERDİ'

ABD'nin IŞİD ile mücadelede en üst düzey askeri yetkilisi, Deyr ez Zor yakınlarında Esad yanlısı güçlere yönelik düzenlediği hava saldırısı için Moskova'nın Washington'a yeşil ışık yaktığını öne sürdü. Albay Ryan Dillon, "Bir hafta içerisinde bu güçlerin toplandığını gözlemledik ve her gün Rus meslektaşlarımızla iletişim halindeydik. Ruslar saldırıyla bir ilişkisi olmadığını söyledi. Biz de operasyon düzenledik" dedi. (Sabah)

ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenlediABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenledi
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