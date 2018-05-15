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Flaş iddia: Erdoğan ve May ortak eylem planını açıklayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2018 14:26 | Son Güncelleme

Arap basınında yer alan son dakika haberine göre İngiltere Başbakanı May ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki İsrail katliamıyla ilgili ortak eylem planını açıklayacak.

Flaş iddia: Erdoğan ve May ortak eylem planını açıklayacak

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Anahtar Kelimeler:
israil Gazze İngiltere Başbakanı May Cumhurbaşkanı Erdoğan

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