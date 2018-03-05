Flaş iddia! İsviçre'de Türklerin hesabından 3,2 milyon dolar çalındı

İngiliz HSBC Holdings Plc’in İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan özel bankacılık biriminde görevli bir fon yöneticisi, zengin Türk müşterilerinin hesaplarından 2 yılda 3,2 milyon doları kendi hesabına geçirmekle suçlanıyor.
Tribune de Geneve gazetesinin polis ifadelerine dayandırdığı haberine göre ismi polis tarafından gizli tutulan bankacının işlemlerinin, tek seferde bir hesaptan 10 bin İsviçre Frankı’nı aşmayan meblağlar çekildiği için olay uzun süre tespit edilemediği öne sürülüyor.
İddiaya göre fon yöneticisi Cenevre’ye müşterisinin geldiğini belirterek gişelerden nakit para çekiyor ve ardından da sahte imzalarla işlemlerini müşterilerinden gizliyordu.
Eski çalışanla ilgili dolandırıcılık iddiası ise yüksek meblağlı bir işlemin şüphe çekmesi üzerine ortaya çıktı. HSBC sözcüsü Michael Spiess yaptığı açıklamada, bu yüksek meblağ nedeniyle şüpheler oluştuğunu, derhal iç soruşturma başlattıklarını, çalışanın iş akdini de feshederek yetkili mercilere bildirdiklerini belirtti.
Cenevre polisi tarafından sorgulanan memur, savcılık tarafından da sahtekarlık ve güveni kötüye kullanmakla suçlandı. Öte yandan bu olayın patlak vermesinden sonra Fon‘da parası bulunan Türkler arasında panik yaşandığı da öğrenildi.
Fenerbahçe Orduevi'nin işgaline ilişkin davada yeni gelişme
Son dakika! Yunan askerlerin tahliye talebi reddedildi
Hükümet hadım için harekete geçiyor! Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklama
Netanyahu'ya en büyük darbe! Sözcüsü itirafçı oldu
AK Parti’den vekillere 'uyum' mektubu
Tavandan damlayan kırmızı renkli sıvı polisi alarma geçirdi
Vatikan'ı karıştıran olay! 40 eşcinsel papazı eskort deşifre etti
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, cenazesine katılmış!
18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!
ÖSYM'den flaş ALES açıklaması
Bu nasıl anne? Yaptığını görenler gözlerine inanamadı
WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor
Okuyucu Yorumları 7 yorum