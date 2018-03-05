Flaş iddia! İsviçre'de Türklerin hesabından 3,2 milyon dolar çalındı

İngiliz HSBC Holdings Plc’in İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan özel bankacılık biriminde görevli bir fon yöneticisi, zengin Türk müşterilerinin hesaplarından 2 yılda 3,2 milyon doları kendi hesabına geçirmekle suçlanıyor.

Tribune de Geneve gazetesinin polis ifadelerine dayandırdığı haberine göre ismi polis tarafından gizli tutulan bankacının işlemlerinin, tek seferde bir hesaptan 10 bin İsviçre Frankı’nı aşmayan meblağlar çekildiği için olay uzun süre tespit edilemediği öne sürülüyor.

İddiaya göre fon yöneticisi Cenevre’ye müşterisinin geldiğini belirterek gişelerden nakit para çekiyor ve ardından da sahte imzalarla işlemlerini müşterilerinden gizliyordu.

Eski çalışanla ilgili dolandırıcılık iddiası ise yüksek meblağlı bir işlemin şüphe çekmesi üzerine ortaya çıktı. HSBC sözcüsü Michael Spiess yaptığı açıklamada, bu yüksek meblağ nedeniyle şüpheler oluştuğunu, derhal iç soruşturma başlattıklarını, çalışanın iş akdini de feshederek yetkili mercilere bildirdiklerini belirtti.

Cenevre polisi tarafından sorgulanan memur, savcılık tarafından da sahtekarlık ve güveni kötüye kullanmakla suçlandı. Öte yandan bu olayın patlak vermesinden sonra Fon‘da parası bulunan Türkler arasında panik yaşandığı da öğrenildi.