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Flaş iddia! İsviçre'de Türklerin hesabından 3,2 milyon dolar çalındı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2018 15:54 | Son Güncelleme

Paralarını vergi cenneti İsviçre’de değerlendiren zengin Türkler, dolandırıcılık şoku yaşıyor. Paralarını Fon’da tutan Türklerin fon yöneticisinin, Türk müşterilerinin hesabından 3,2 milyon dolar çaldığı iddia ediliyor.

Flaş iddia! İsviçre'de Türklerin hesabından 3,2 milyon dolar çalındı

İngiliz HSBC Holdings Plc’in İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan özel bankacılık biriminde görevli bir fon yöneticisi, zengin Türk müşterilerinin hesaplarından 2 yılda 3,2 milyon doları kendi hesabına geçirmekle suçlanıyor.

Tribune de Geneve gazetesinin polis ifadelerine dayandırdığı haberine göre ismi polis tarafından gizli tutulan bankacının işlemlerinin, tek seferde bir hesaptan 10 bin İsviçre Frankı’nı aşmayan meblağlar çekildiği için olay uzun süre tespit edilemediği öne sürülüyor.

İddiaya göre fon yöneticisi Cenevre’ye müşterisinin geldiğini belirterek gişelerden nakit para çekiyor ve ardından da sahte imzalarla işlemlerini müşterilerinden gizliyordu.

Eski çalışanla ilgili dolandırıcılık iddiası ise yüksek meblağlı bir işlemin şüphe çekmesi üzerine ortaya çıktı. HSBC sözcüsü Michael Spiess yaptığı açıklamada, bu yüksek meblağ nedeniyle şüpheler oluştuğunu, derhal iç soruşturma başlattıklarını, çalışanın iş akdini de feshederek yetkili mercilere bildirdiklerini belirtti.

Cenevre polisi tarafından sorgulanan memur, savcılık tarafından da sahtekarlık ve güveni kötüye kullanmakla suçlandı. Öte yandan bu olayın patlak vermesinden sonra Fon‘da parası bulunan Türkler arasında panik yaşandığı da öğrenildi.

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isviçre Türkler hesap dolar çalındı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Çok iyi olmuş keşke bütün hesaplarını boşaltsalarmış memleketinin parasını yurt dışına kaçıran vatan hainleri.
İyi olmuş.ülkesine güvenmeyen, çoğuda hırsız kara para aklayıcıları haydan gelmiş huya gitmiş.
Vay arkadaş,hemen girip bi koşu hesabıma bakayım dicem ama, ulan Türk bankasında bile hesabım yok ki, isviçredekine yanayım...
yemeyenin parasını yerlerr :))) bizim zenginlerde ne kırli cıkı imişş yahuu vay vayy vayy senn.
Bişiçik olmaz o kadar milyon dolardan bizim zenginler herkese bonkör bir tek kendi memleketlerine cimriler zenginlere bir şey olmaz olan yine köylü Memet ağaya olur
MAN adasına transfer edenlerindir
ÜLKESİNİN PARASINI DIŞARI KAÇIRANLARI ALLAH BÖYLE CEZALANDIRIR. OLAN HALKIN PARASININ YABANCILARA GITMESİNE OLUYOR
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