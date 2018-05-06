Flaş iddia! 'Medine'ye kilise inşa ettirecek'

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz ay Vatikan'ın Dinlerararası Diyalog Konseyi'ni ağırlamış, o görüşmede iş birliği anlaşması imzalanmıştı. İmzalanan anlaşmanın detayları gün yüzüne çıktı. Buna göre Vatikan eliyle Medine'ye kilise inşa edilecek.

Suudi Arabistan yönetimi Vatikan'a Medine'de bir kilise inşa edilmesi için onay verdi. Kilise'nin Medine'nin hangi bölgesine yapılacağına ilişkin bir resmi açıklama gelmezken, ibadethanenin bizzat Vatikan'ın eliyle yapılacağı belirtildi.

Vatikan’da dinler arası diyalog dairesinden Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran konuyla ilgili Vatican News’e konuşurken Tauran, “Suudi Arabistan ziyaretimde yüksek seviyeli yöneticiler ve Suudi Kral Selman bin Abdülaziz ile görüştüm. Ziyaretim sırasında, okullarda Müslüman ve gayrimüslimlerin iyi görüştüklerini, onların ikinci sınıf vatandaş kabul edilmediklerine vurgu yaptım. Yakınlaşma sürecinin başlamasından memnuniyet duyuyorum. ‘Suudi yetkililer ülkeye yeni bir imaj kazandırmaya hazır olduklarının işaretini verdi” dedi.

