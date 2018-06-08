Flaş iddia! Menbiç'te Türk askeri olmayacak mı?

Sözde Menbiç Askeri Konseyi'nin başkanı Muhammed Ebu Adil, YPG'nin ABD ile Türkiye arasında yapılan anlaşma uyarınca çekilmeyi kabul ettiği Menbiç'in kent merkezinde Türk askeri ya da Türkiye destekli Suriyeli savaşçı konuşlanmayacağını iddia etti.

Associated Press haber ajansının haberine göre Ebu Adil, aralarında IŞİD'le mücadele koalisyonunun komutanı James Jarrard ve diplomat William Roebuck'in de bulunduğu ABD'li heyetle Menbiç'te yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Ebu Adil'in verdiği bilgiye göre, söz konusu heyet ABD ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın ayrıntılarının henüz netleştirilmediğini ve yeni bir gelişme olduğu takdirde Menbiç'teki askeri konsey ile ABD destekli yerel yönetimi bilgilendireceğini bildirdi.

Görüşmede, ABD ve Türk devriye birliklerinin sadece Menbiç ile batıda Türkiye kontrolündeki bölgeler arasında hâli hazırda çizilmiş olan cephe hatları boyunca görev yapacağına dair bilgilendirildiğini söyleyen Ebu Adil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devriyeler sadece cephe hatlarında olacaksa, bu bizim için sorun teşkil etmez... Ama kentin içinde olmaz."