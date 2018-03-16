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Flaş iddia! Trump onu da görevden alıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2018 09:16 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'ı görevden alacağı iddia edildi. McMaster, Türkiye ile ilgili kullandığı ifadelerle büyük tepki çekmişti.

Flaş iddia! Trump onu da görevden alıyor

ABD’nin prestijli gazetelerinden Washington Post’un iddiasına göre, ABD Başkanı Trump, Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ı görevden alıyor. Post’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı özel haberinde Trump’ın McMaster’ın istifasını istemek için acele etmediği ve bunun nedeninin ise Başkan’ın, aynı zamanda bir general olan McMaster’ı ‘küçük düşürmek’ istemekten kaçınması olarak gösteriliyor.

Öte yandan yine gazetenin iddiasına göre McMaster’ın yerine adı geçen isimler arasında özellikle iki kişi dikkat çekiyor. Bu isimler ABD’nin eski BM elçisi John Bolton ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Keith Kellogg.

Katar ve Türkiye’ye yönelik ‘Radikal ideolojileri destekliyorlar’ sözleriyle gündeme gelen danışman H.R. McMaster “ABD ve Türkiye, diğer müttefiklerle bu tehdit (radikal ideolojiler) üzerine birlikte çalışmalıdır. Başkan Trump gibi ben de Türkiye ile ABD arasındaki güçlü ittifaka sağlam bir şekilde inananlardanım” yorumuyla da dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Sözcü’den Daphne Barak’a da özel açıklamalarda bulunan McMaster “Türkiye bir NATO müttefiki ve bizimle birlikte birçok bölgede çatışmaya girip yardım etti. Çocukluğumda babamın Kore’de yaşadıklarını dinleyerek büyüdüm. Özellikle 2003’ten bu yana Ortadoğu’da varlık gösteren ve ABD saflarıyla beraber savaşan Türklere karşı inanılmaz bir yakınlık duyardı. Türkiye bir insani krizin eşiğinde. Bildiğiniz üzere birçok mülteciye ev sahipliği yapıyorlar. Türkiye, güvenliğinin sağlanması için Ortadoğu’nun güvenli bir hale gelmesi gerektiğinin farkında. Bunu sağlamak için hiç olmadığı kadar iyi bir şekilde beraber çalışmamız gerekiyor” analizinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump H.R. McMaster ABD

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
türkiyemizi iyi anlamaya çalışan kişileri türkiyemizin ne kadar ciddi tehlikeye girdiğini ne kadar ciddi muteffik olduğu gören ve anlıyanları türkiyemizi destekleyenleri bertaraf edip tek tek al bakalım sayın trump puşosu dankişotu siyonist ermeni yahudisi bakalım hep beraber göreçez kimin ne olduğunu dünya senden büyük abd.ve siyonistlerden büyük allah müslümanların yar ve yardımcısı olsun birlikteliğini geçde olsa sağlamayı dünyay karşı güçlü dimdik ayakda durmayı nasıp eylesin allah yar ve yardımcımız olsun tüm müslüman aleminin cuması mubarek olsun
ABD YANİ TRUMP ORTADOĞUDAN HEMEN ÇEKİLİP GİTMELİ.BAKINIZ BÖLGEDE İŞBİRLİKÇİ SADDAM YOK ASLA. DÜNYADAKİ ABD İMPARATORLUĞU SİLİNEBİLİR . TÜRKİYE İRAN IRAK SURİYE TEK YUMRUK OLDULAR BÖLGEDE.ARKAALRINDA RUSYADA VAR. HATTA ÇİN BİLE EL ALTINDAN DESTEKLİYOR.ABD İSARİLİN AKLIYLA HARAKET ETMEYİ BIRAKMALI VE KENDİ KITASINDA YÖNETİMİNE DEVAM ETMELİDİR.BAKINIZ TRUMP YAHUDİ OLABİLİR AMA HAKLI OLAMAZ ASLA.BU GÜN İRANIN 25 MİLYON ŞEHİD OLMAYA HAZIR ASKERİ VAR.SON SÖZ PARALI ASKERLER ALTINI ISLATARAK KAÇARLAR BÖLGEDEN.NOKTA.
R.T.E 2
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