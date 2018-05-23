Flaş iddia: Vladimir Putin'in 'sonsuz menzilli füzesi' çakıldı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz aylarda yeni bir silahlanma yarışının sinyallerini vermiş, dünyanın her yerini vurabilecek yeni bir kıtalararası nükleer füze ürettiklerini açıklamıştı.
İngiliz basınının adını açıklamak istemeyen kaynaklara dayandırdığı habere göre, Putin'in konvansiyonel savaşta düşmanlara karşı büyük bir üstünlük sağlamalarına neden olacak yeni süpersonik füzeler 2020 yılında kullanıma girecek.
Ancak görünen o ki söz konusu füze bu tarihte kullanıma giremeyebilir. Zira "Sonsuz menzilli füze" olarak da adlandırılan yeni silah test aşamasında başarısız oldu. ABD istihbarat kaynaklarına göre, 4 denemenin 4'ünden de başarısız çıkan füze 35 kilometre sonra çakıldı.
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