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Flaş iddia: Vladimir Putin'in 'sonsuz menzilli füzesi' çakıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.05.2018 10:33 | Son Güncelleme

Son dönemde yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına hız veren Rusya'nın 'sonsuz menzilli füze'si denemelerde başarı sağlayamadı. Rusya, Batı ile gerilen ilişkileri ile birlikte askeri harcamalarına da hız vermişti...

Flaş iddia: Vladimir Putin'in 'sonsuz menzilli füzesi' çakıldı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz aylarda yeni bir silahlanma yarışının sinyallerini vermiş, dünyanın her yerini vurabilecek yeni bir kıtalararası nükleer füze ürettiklerini açıklamıştı.

İngiliz basınının adını açıklamak istemeyen kaynaklara dayandırdığı habere göre, Putin'in konvansiyonel savaşta düşmanlara karşı büyük bir üstünlük sağlamalarına neden olacak yeni süpersonik füzeler 2020 yılında kullanıma girecek.

Ancak görünen o ki söz konusu füze bu tarihte kullanıma giremeyebilir. Zira "Sonsuz menzilli füze" olarak da adlandırılan yeni silah test aşamasında başarısız oldu. ABD istihbarat kaynaklarına göre, 4 denemenin 4'ünden de başarısız çıkan füze 35 kilometre sonra çakıldı.

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Vladimir Putin sonsuz menzilli füze putin süper füze Rusya yeni nesil silahlar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ha ha koskoca rusyada fiyasko halbuki bizim konyalı bilim adamlarının yaptığı recep 1453 olsa bakın israil neden bizden çekiniyor çünkü recep 1453 füzmiz var arınç 2023 deniz altımız var tek seferde 5 yunan destroyerini batırıyor binali 1071 savaş helipkopterimiz var tek başına 3 hayalet savaş uçağını düşürüyor hele bilal 1923 tankları üff zırhı delinmiyor alman maus tankını dahi deliyor son olarakta akçomar piyade tüfeklerimiz var ki 5 km adam vuruyor tek şarjöçrde 500 mermi sıkıyor sadece kömür ve makarnaya il çalışıyor
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