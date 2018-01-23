DHA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.
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