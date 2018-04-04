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'Floresan Boyalar Kanser Tedavisinde Çığır Açabilir'

04.04.2018 18:39 | Son Güncelleme

Amerikalı araştırmacılar, ameliyat sırasında kanser hücrelerinin parlamasını sağlayan floresanları test ediyor. Uzmanlar yeni tedavi tekniklerinin ve floresan boyaların, kanser tedavisinde yeni bir çığır açabileceğini söylüyor

'Floresan Boyalar Kanser Tedavisinde Çığır Açabilir'

Amerikalı araştırmacılar, ameliyat sırasında kanser hücrelerinin parlamasını sağlayan floresanları test ediyor. Uzmanlar yeni tedavi tekniklerinin ve floresan boyaların, kanser tedavisinde yeni bir çığır açabileceğini söylüyor.

Ameliyat, kanser tedavisinde izlenen başlıca yöntemlerden biri. 45 yaşındaki Ryan Cicozzi de kalbinde tümör olduğunu öğrendiğinde, doktorları ona bir an önce ameliyat olması gerektiğini söylemiş.

Pennsylvania Doktor Sunil Singhal, “Tümörü çok büyüktü. Neredeyse iki yumruk büyüklüğünde,” demişti.

Ameliyatın kanseri tedavi etme garantisi yok. Bazen, ameliyat sırasında bütün kanser hücreleri temizlenemiyor ve hastalık nüksedebiliyor. Ancak doktorlar bugünlerde, kanserli hücrelerin parlamasını sağlayan floresan boyaları test ediyor. Ameliyata hazırlanan Cicozzi, boya tedavisinin işe yaramasını umuyor.

Ryan Cicozzi, “Parlayan ne varsa alınmalı,” diyor.

Singhal, boyanın doktorların neyi görmesini sağladığını anlatıyor: “Şimdi lazer açıkken, farkı çok ney görebilirsiniz. Bu kısım kanserli, bu değil. Kanser akciğerlere doğru büyüyor, dolayısıyla akciğerlerin de bir kısmını almamız gerekiyor.”

Bazı uzmanlar, boyanın en çok meme kanseri için umut vadettiğini düşünüyor. Meme kanseri ameliyatı geçiren kadınların üçte biri, ilk ameliyatta tamamen temizlenemeyen kanser hücreleri yüzünden ikinci kez ameliyat olmak zorunda kalıyor.

Ulusal Kanser Enstitüsü'nden Paula Jacobs, “Bu bir sorun. Bir hastanın birden fazla ameliyat geçirmesi sadece pahalı değil aynı zamanda yıpratıcı ve üzücü bir durum,“

Geçmişte cerrahlar, ellerine ve gözlerine güveniyordu. Ama Singhal, artık cephanelikte yeni bir silaha sahip olduklarını söylüyor.

Doktor Singhal, “Sanki biyonik bir görüşe kavuşmuş gibiyiz. Artık sorunlu bölgeyi tarayarak her şeyi temizlediğimizden emin olabiliriz,” diyor.

Singhal, boyaların ve yeni tekniklerin, kanser tedavisinin tamamen değiştirilmesini mümkün kılacağına inanıyor.

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