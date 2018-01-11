Mergim Özdamar / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Florida'daki vahşi yaşamı koruma dernekleri yeni yapılan bir araştırmanın, maymunların insanlara tehlike oluşturabilecek bir virüs yayabileceklerini söylemesinden dolayı, eyalette maymunların serbest olarak dolaşmasının engellenmesi planlanıyor.

Florida'daki Silver Springs parkında bulunan "Hint şebeği” maymunlarının artan popülâsyonunu araştıran bilim insanları, maymunların Herpes B virüsünü taşıdığını ve birçoğunun bu virüsü tükürük ve diğer vücut sıvılarında taşıyarak virüsü yaymak için potansiyel bir risk oluşturduğu kanısına vardı.

The Guardian'ın haberine göre, virüsün insanlarda görülme sıklığı, bu aşamaya kadar dünyada yalnızca 50 tanı olduğu için, "oldukça nadir vaka" olarak biliniyor ve Florida veya başka bir yerde maymunlardan insanlara geçtiğine dair bilinen bir kayıt da bulunmuyor.

Araştırmacıların, "konunun yeterince araştırılmadığı"na ilişkin uyarılarına da yer verilen haberde, "Hastalık Kontrol Merkezi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Merkezi'nden yayınlanan bulgular, Florida ve Washington'daki üniversitelerin araştırmacılarını enfekte olmuş maymunların halk sağlığını etkileyebilecek bir sorun olması nedeniyle, Florida'nın vahşi yaşamı koruma derneklerini uyarmak için harekete geçirdi" deniliyor.