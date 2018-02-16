Florida Saldırganının Kefaletsiz Tutukluluğuna Devam Kararı

Mahkeme, ABD’nin Florida eyaletindeki bir lisede 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının sanığı 19 yaşındaki Nikolas Cruz’un kefaletsiz tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kasıtlı cinayetten 17 suçlama yöneltilen Cruz, Florida mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Elleri kelepçeli ve turuncu renkli mahkum elbisesi giydirilen sanığın avukatı, savcılığın tutukluluk halinin devamına yönelik talebine itiraz etmedi.

Yargıç Theresa Kim Theresa Mollica, Cruz’a, “Bazı çok ciddi suçlarla suçlanıyorsunuz” dedi.

Saldırıda hayatını kaybeden 14’ü öğrenci 3’ü öğretmen 17 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Cruz’un mahkemeye çıkmasından kısa süre önce Başkan Donald Trump Beyaz Saray’da kısa bir açıklama yapmıştı. Trump, toplu öldürme eylemlerini önleme çabası kapsamında zihin sağlığı gibi zorlu bir meseleyle mücadele etmek ve okulların güvenliğini ana öncelik haline getirmek için ülke genelinden yetkililerle yakında toplantı yapacağını belirtti.

Florida eyaletinin Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi’nde önünde yüzlerce kişi toplanarak, saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Amerika genelinde de anma eylemleri düzenlendi.

Parkland Belediye Başkanı Christine Hunschofsky CNN’e yaptığı açıklamada, velilerin çocuklarını okula geri gönderme konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Ünlü şov sunucusu Jimmy Kimmel, dünkü programında “Çocuklar öldürülüyor. Bir şeyler yapın” diye seslendi ve Başkan Trump’ı gelecekte yine bu tip bir anlamsız saldırı olmasını önlemeye çağırdı.