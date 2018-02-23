HABER

Florida'daki okul katliamı: Görevli polis saldırgana 'müdahale etmedi'

23.02.2018 07:00 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletindeki yetkililer, 17 kişinin öldüğü okul katliamında okulda görevli olan silahlı bir polis memurunun, olay sırasında binaya girip saldırgan Nikolas Cruz'a müdahale etmediğini açıkladı.

Florida'daki okul katliamı: Görevli polis saldırgana 'müdahale etmedi'

ABD'nin Florida eyaletinde geçen hafta 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, okulda koruma görevi yapan silahlı bir polis memurunun okul binasına girip saldırgan Nikolas Cruz'a müdahale etmediği belirtildi.

Saldırının meydana geldiği Broward Bölgesi'nin Şerifi Scott Israel, polis memurunun açığa alınmasının ardından istifa ettiğini söylediği ve "Yıkılmış durumdayım. Midem bulanıyor. Hiç içeri girmedi" dedi.

Başkan Donald Trump, dün öğretmenlerin silahlandırılmasının okul saldırılarını önleyebileceğini söyleyerek tartışma yaratmıştı.

Ülkedeki güçlü silah lobisi Ulusal Silah Birliği (NRA) uzun süredir bu öneriyi gündeme getiriyordu.

Okul katliamından sonraki ilk açıklamasını yapan NRA Başkanı Wayne LaPierre Demokrat Partilileri ve medyayı saldırıdan "çıkar sağlamaya çalışmakla" suçladı. LaPierre "fırsatçıların" trajediyi silah denetimini genişletmek ve silahlanma hakkını iptal etmek için kullandığını savundu.

Polis memuru ne yaptı?

Şerif Israel, Polis Memuru Scot Peterson'ın Parkland'deki Marjory Stoneman Lisesi kampüsündeki katliam başladığı sırada, silahı üniformasıyla orada olduğunu söyledi.

Israel, güvenlik kamerası kayıtlarında Peterson'ın ilk silah sesinin duyulmasından 90 saniye sonra binaya geldiğinin ve dört dakika dışarıda beklediğinin görüldüğünü söyledi. Şerif Israil saldırının altı dakika sürdüğünü anlattı.

Wayne LaPierre ABD'deki

Israel, Peterson'ın ne yapması gerektiği sorulduğundaysa "İçedri girmeli, katile müdahale etmeli ve katili öldürmeliydi" dedi.

Peterson ise henüz bir açıklama yapmadı.

Israil, Peterson'ın görüldüğü videonun yayınlanmayacağını ve zanlı Nikolas Cruz'un yargılanacağı davaya bağlı olarak hiç yayınlanmayabileceğini vurguladı.

Peterson neden oradaydı?

ABD hükümetine göre, okullarda görevlendirilen polis memurları güvenlikten ve suçun önlenmesinden sonumlu.

Bu görevi yapan 14 ila 20 bin polis memuru bulunuyor.

Peterson'ın 2009'dan beri bu görevi yaptığı belirtiliyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Son dakika! TSK duyurdu: 40 araçlık terör konvoyu vuruldu

Son dakika! TSK duyurdu: 40 araçlık terör konvoyu vuruldu

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!

İlginizi Çekebilir

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Afrin'de son durum! 3 köy daha YPG'den temizlendi!

Afrin'de son durum! 3 köy daha YPG'den temizlendi!

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Guta'da hayatta kalma mücadelesi

Doğu Guta'da hayatta kalma mücadelesi

Yorum: Suriye’deki acımasız savaş

Yorum: Suriye’deki acımasız savaş

Suriye'deki yabancı ülkeler ne istiyor?

Suriye'deki yabancı ülkeler ne istiyor?

Doğu Guta'da kuşatma altındaki aileler hayatta kalma mücadelesi veriyor

Doğu Guta'da kuşatma altındaki aileler hayatta kalma mücadelesi veriyor

Trump'ın iki eski adamına yeni sahtekarlık suçlamaları

Trump'ın iki eski adamına yeni sahtekarlık suçlamaları

ABD'den bir skandal daha! Terörist cenazelerine sahip çıktılar

ABD'den bir skandal daha! Terörist cenazelerine sahip çıktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.