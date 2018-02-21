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Florida’daki Silahlı Saldırı Liseli Gençleri Eylemci Yaptı

21.02.2018 19:58 | Son Güncelleme

Derslere girmeyen öğrenciler eyalet başkentine otobüslerle giderek diğer lise öğrencileriyle birlikte gösteri yürüyüşü düzenlediler

Florida’daki Silahlı Saldırı Liseli Gençleri Eylemci Yaptı

Florida’da 17 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısından kurtulan öğrenciler silah yasasında değişiklik talebiyle eyaletin başkenti Tallahassee’de toplandılar.

Üç yolcu otobüsüyle seyahat eden 100 kadar öğrenci kendilerini Tallahassee’de bir lisede bekleyen 500 kadar öğrenci ve ailesine katıldılar. Öğrenciler ve aileleri her ne kadar talepleri konusunda ümitli olsalar da AR-15 ve yarı otomatik silahların satışlarının engellenmesi talebi karşılık bulacak gibi görünmüyor.

Cumhuriyetçi senatörler ciddi bir kısıtlama düzenlemesinden bahsetseler de genel bir yasağı kast etmiyorlar.

Bunun yerine tabancalardan çok Florida’daki saldırının faili Nicolas Cruz’un kullandığı tarzda saldırı silahları konusuna eğiliyorlar.

Getirilmesi düşünülen düzenlemeyle silah satın alma yaşının 21’e yükseltilmesi ve akıl sağlığı yerinde olmayan kişilere silah satışının engellenmesi düşünülüyor.

Öğrenciler bugün Florida meclisinin temsilcileriyle de taleplerini iletmek üzere biraraya geliyor. Florida bugüne dek silahlanma hakkının genişletilmesi ve kolaylaştırılması yönünde uygulamalarıyla bilinen bir eyalet durumunda.

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