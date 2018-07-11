Flynn’in Davasında Karar Duruşması Ekim Ayına Kaldı

Avukat Kelner, Flynn’in bu davayı artık geride bırakmak istediğini söyledi. Ancak özel savcı Robert Mueller’ın ekibi, karar duruşmasının ertelenmesini talep etti. Flynn, Rusya’nın Amerikan seçimlerine müdahalesi ve Başkan Trump’ın adaleti engelleyip-engellemediği hakkında yürütülen soruşturmada Mueller’in ekibiyle işbirliği yapmaya devam ediyor.

Avukat Robert Kelner bu açıklamayı Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan’ın yönettiği duruşmada yaptı. Flynn, 2016 başkanlık seçimlerden sonraki süreçte Rus yetkililerle temasları ve Türkiye adına lobi çalışmaları hakkında FBI’ya yalan beyanda bulunma suçlamasını kabul etmesinden bu yana ilk kez mahkemeye çıktı.

Başkan Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in avukatı, müvekkilinin yargılandığı davada karar aşamasına doğru ilerletmeye ve bu davayı artık geçmişte bırakmaya “istekli” olduğunu söyledi.

Başkan Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, Rus yetkililerle temasları ve Türkiye adına lobi çalışmaları hakkında FBI’ya yalan beyanda bulunma suçlamasını kabul etmesinden bu yana ilk kez mahkemeye çıktı. Özel savcılık, karar duruşmasının ertelenmesini talep etti, yargıç talebi kabul etti

Yargıç Sullivan da, kararı ertelemeyi kabul etti. İki taraf yargıca 24 Ağustos’a kadar yeni bir durum raporu sunacak ve daha sonra da 60 gün sonrasına, yani Ekim ayının ikinci yarısına denk gelecek şekilde karar duruşması tarihi belirlenecek.

Federal tüzüklere göre Flynn’in sıfır ya da 6 aya kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyor. Trump’ın seçim kampanyası ekibinin üst düzey isimlerinden biri olan ve yeni yönetimde de kısa süreliğine Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanlığı görevini yürüten Flynn, duruşmanın ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

Avukat Kelner, yargıç Sullivan’a, davanın esasını oluşturan unsurların karar duruşması tarihine kadar değişmeyeceğini söyledi. Sullivan da her iki tarafa, Flynn’in Mueller’ın ekibiyle yaptığı işbirliğine mikro düzeyde müdahil olmak istemediğini kaydetti.

Yargıç, bugünkü duruşmayı kısmen, karardan önce Flynn ve avukatlarla tanışmak için düzenlediğini kaydetti. Flynn’in geçen yıl suçunu itiraf ettiği duruşmayı başka bir yargıç yönetmişti ancak o yargıç davadan çekildikten sonra Sullivan görevlendirildi.