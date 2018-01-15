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Ford elektrikli araçlara 11 milyar dolar yatırım yapacak

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 11:18 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – Ford Motor Co toplam 40 hibrit ve elektrikli araç modeline 2022 yılına kadar 11 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Detroil Otomobil Fuarı'nda konuşan Ford Motor Co Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, daha önce duyurulunan 4.5 milyar dolar yatırım planını 11 milyar dolara artırmaya karar verdiklerini söyledi.

Ford 2016 yılında mühendislik, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 7.3 milyar dolar harcamış, bu rakam bir önceki yılda ise 6.7 milyar olmuştu.

"NAFTA'nın yenilenmesi gerekiyor”

Fuar sırasında CNN Money'ye konuşan yeni CEO James Hackett ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilmek istediğine dair sinyal vermesinin ardından Kanada ve ABD arasında siyasi gerginliğe neden olan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) anlaşmasına dair bir değerlendirme yaptı ve anlaşmanın yenilenmesi gerektiğini söyledi. Hackett "Ticaretin evrimleşmesiyle NAFTA'nın da yenilenmeye ihtiyacı var” dedi. (Fotoğraflı)

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