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Formula 1 yarışlarında 'Grid kızları' dönemi kapanıyor

31.01.2018 17:42 | Son Güncelleme

Motor sporlarının en çok izleneni olan Formula 1 yarışları öncesinde pilotların start sinyalini beklediği alanda toplanan ve 'gird kızları' olarak adlandırılan hostesler artık olmayacak.

AFP 2008'de düzenlenen İstanbul Grand Prix'i

Motor sporlarının en çok izleneni olan Formula 1 yarışları öncesinde pilotların start sinyalini beklediği alanda toplanan ve 'gird kızları' olarak adlandırılan hostesler artık olmayacak.

Uygulamanın 2018 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası ile birlikte yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Formula 1 Ticari Operasyonlar Direktörü Sean Bratches, yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz yıl boyunca hangi alanlarda güncellemeler yapılabileceğini inceledik. Motor sporlarının ruhuyla daha iyi örtüşen değişikliklerin gerekli olduğu kararına vardık" dedi.

AFP'Değerlerimizle örtüşmüyor'Bratches, "Grid kızları her ne kadar Formula 1 Grand Prix'leri ile özdeşleşmiş bir şey haline gelmiş olsa da, bu geleneğin markamızın temsil ettiği değerlerle örtüşmediğini düşünüyoruz" dedi.

Bratches, ayrıca 'grid kızları' uygulamasının Formula 1'in hayranları açısından da uygun olmadığını söyledi.

Formula 1'de 2018 sezonu 25 Mart'ta Avustralya'da düzenlenecek olan Melbourne Grand Prix'i ile başlıyor..

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