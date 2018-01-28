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Fotoğrafçıların kalbi Strasbourg’ta atıyor

DÜNYA HABERLERİ | 28.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 10 saat önce

Levent Gündüz/Strasbourg, 28 Ocak (DHA)- Uluslararası fotoğraf sergisi "Rendez-vous de l'image" 26-28 Ocak tarihleri arasında Strasbourg sergi salonunda gerçekleştirildi.

Dünyanın dört bir yanından 80 fotoğraf sanatçısın sergilediği siyah, beyaz, renkli farklı ebatlarda sergilenen binlerce fotoğrafı sergiyi gezenleri büyüledi.

Fotoğraf sanatının önemine dikkat çekilen sergide panoramik, kolaj, portfolyo, portre, sahne, bokeh, manzara, street, tabiat, hayvanlar alemi fotoğrafları ziyaretçilerle buluştu.

Sergi direktörü Thierry Edel bu yıl yapılan sekizinci sergiye gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

-Fotoğraf sergisinden görüntüler

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