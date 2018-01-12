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Fotoğraflarla: 6 mültecinin İtalya Alpleri'nden Fransa'ya tehlikeli yolcuğu

12.01.2018 05:14 | Son Güncelleme 7 saat önce

Reuters haber ajansı İtalya üzerinden Alpler'i aşarak Fransa'ya ulaşmaya çalışan bir grup mültecinin Aralık ayında gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuğu görüntüledi.

Reuters haber ajansı İtalya üzerinden Alpler'i aşarak Fransa'ya ulaşmaya çalışan bir grup mültecinin Aralık ayında gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuğu görüntüledi.

Dik ve tehlikeli bir hat üzerinde gerçekleşen yürüyüşte toplam 6 mülteci yer alıyordu. Reuters muhabiri, sıcaklığın eksi 9 derece olduğunu, mültecilerin kıyafetlerinin ise bu havaya uygun olmadığını aktardı.

ReutersO mültecilerden Abdullhai, Gine'deki evinden karla kaplı Alp dağlarına ulaşmasının 3 yıl sürdüğünü söyledi.

Ülkesinde eşini ve 3 çocuğunu bıraktığını söyleyen 38 yaşındaki adam, yolculuğun artık final aşamasına ulaşmayı umduğunu açıkladı:

"Gine'deki yaşantımız iyi değildi. Benim ve çocuklarım için orada bir gelecek yok. Ama burada Avrupa'da o geleceği bulabiliriz. Bunun için denemeye değer"

Reuters2015 yılında Avrupa'ya Orta Doğu ve Afrika'dan bir milyonun üzerinde mülteci ulaşmayı başardı.

Kıtaya botla ulaşan mültecilerin sayısı 2016'da 363,504 iken sayı 2017'de neredeyse yarı yarıya azaldı ve 171,635 oldu.

Uluslararası Göç Örgütü'nün tahminlerine göre yalnızca İtalya'ya ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin civarında.

ReutersReuters'ın konuştuğu mültecilerden 28 yaşındaki Gineli Kamarra, tehlikeli yolculuğuın "kendisi için büyütülecek bir yanı olmadığını" söyledi.

Kamarra sözlerine şöyle devam etti: "Libya'da aylarca tutsak kaldım ve işkenceye uğradım. Bedava çalıştırıldım. Yaralarıma baksana."

ReutersGrup yolculuk sırasında bir mağarada mola verdi ve burada ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Muhabir bu anlarda grubun, yolculuk hikayelerini birbirleri ile paylaştığını aktardı.

ReutersReuters'ın yolculuklarına eşlik ettiği 6 kişilik mülteci grubu, soyadlarını vermek istemedi.

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