Fotoğraflarla: Çin'in kontrolünü kaybedip dünyaya düşen uzay aracı Tiangong-1

Çin, ilk uzay istasyonu Tiangong-1'i fırlattığında, ABD ve Rusya'nın da taraf olduğu "uzay savaşlarında" büyük hamlesini yapmıştı.

Ancak bundan 5 yıl sonra Tiangong-1 kontrolünü kaybetti. Dünya'ya düşmesi halinde ne olacağı ise yıllarca tartışıldı.

Pazartesi günü Dünya'ya yeniden giren uzay aracının büyük bir kısmı, Büyük Okyanus'un güneyinde atmosfere girer girmez yanarak infilak etti.

Tiangong-1'in doğuşu ve "evine" geri dönüş hikayesini fotoğraflarla derledik.

Neden inşa edildi?

Tiangong-1'in yapılmasındaki başlıca amaç, Çin için büyük bir uzay üssü prototipi yaratmaktı.

Gök Saray ya da Semavi Saray anlamına gelen Tiangong-1, Çin'in taykonotları için de bir gelecek hazırlayacaktı.

Astronotlar burada yiyip içecek, uyuyacak, araştırma yapacak, modülleri test edecekti.

'Gök Saray'ın' yükselişi

29 Eylül 2011'de, 8,5 ton ağırlığındaki ve 10 metreden uzun Tiangong-1, görkemli bir "gösteriyle" uzaya fırlatıldı.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu vilayetinde bulunan Jiukuan Üssü'nden yapılan fırlatılış, Çin halkı tarafından da merakla izlendi.

Bu bir yandan da Çin'in ABD ve Rusya karşısındaki güç gösterisiydi. Ülke, bütün hazırlık ve çalışmaları kendi yapmıştı. Bazı uzmanlarsa Tiangong'un başarısına rağmen uzaydaki büyük dünya güçlerinin gerisinde olduğunu söylüyordu.