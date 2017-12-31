Fotoğraflarla: Dünyadan yılbaşı kutlamaları

Okyanusya ve Uzak Doğu Asya ülkeleri 2018'e kutlamalarla girdi.
Pek çok ülkede havai fişek gösterileri düzenlendi.
Getty ImagesYazı yaşayan Avustralya'nın Melbourne kentinde kutlamalar gündüz saatlerinden başladı.
Getty ImagesYeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'de 2018'in gelişi Sky Tower kulesinden atılan havai fişeklerle kutlandı.
Getty ImagesAvustralya'nın Melbourne kentinde gökdelenler de havai fişek gösterilerinin birer parçası oldu.
Getty ImagesAvustralya'nın Sydney kentinde ise havai fişek gösterilerinin adresi ünlü opera binası ve çevresiydi.
Getty ImagesGüney Kore'nin başkenti Seul'de 555 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en uzunbeşinci binası olan Lotte World Tower da havai fişeklerle donatıldı.
Getty ImagesHindistan'ın Mumbai kentindeki Chattrapathi Shivaji Tren Garı da yılbaşı için aydınlatıldı.
Getty ImagesAda ülkesi Singapur da yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi.
Getty ImagesGürcistan'ın başkenti Tiflis'in sokaklarında yeni yılı Neol Baba kıyafetleriyle bekleyen motorcular vardı.
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