Fotoğraflarla: Edirne'de Bocuk Gecesi

SEDAT SUNA / EPA
Edirne'de kutlanan geleneksel Bocuk Gecesi bu yıl da renkli geçti.
SEDAT SUNA / EPAEdirne'nin Keşan ilçesinin Çamlıca kötünde kadınlar yüzlerini korkutucu makyajlarla süsledi.
Sokaklara üzerleri beyaz örtülerle kaplı kuklalar yerleştirildi.
SEDAT SUNA / EPAMaskeler takan insanlar, evlerin kapısını çalarak komşularını korkutmaya çalıştı.
SEDAT SUNA / EPABocuk Gecesi'nin fotoğrafları, European Photopress Agency'den Sedat Suna'nın objektifine böyle yansıdı.
SEDAT SUNA / EPAGece boyunca sokakta ateşler yakıldı.
SEDAT SUNA / EPABocuk Trakya bölgesinde kışın en soğuk gecesi anlamına geliyor.
SEDAT SUNA / EPAKöy kahvesinde yüzlerini boyayanların yanı sıra makyaj yapmayanlar da vardı.
SEDAT SUNA / EPAFotoğraflar: Sedat Suna, European Photopress Agency
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