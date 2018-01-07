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Fotoğraflarla: Edirne'de Bocuk Gecesi

07.01.2018 18:29 | Son Güncelleme 6 saat önce

Edirne'de kutlanan geleneksel Bocuk Gecesi bu yıl da renkli geçti. Gecede yaşananlar EPA fotomuhabiri Sedat Suna'nın objektifine böyle yansıdı.

SEDAT SUNA / EPA

Edirne'de kutlanan geleneksel Bocuk Gecesi bu yıl da renkli geçti.

SEDAT SUNA / EPAEdirne'nin Keşan ilçesinin Çamlıca kötünde kadınlar yüzlerini korkutucu makyajlarla süsledi.

Sokaklara üzerleri beyaz örtülerle kaplı kuklalar yerleştirildi.

SEDAT SUNA / EPAMaskeler takan insanlar, evlerin kapısını çalarak komşularını korkutmaya çalıştı.

SEDAT SUNA / EPABocuk Gecesi'nin fotoğrafları, European Photopress Agency'den Sedat Suna'nın objektifine böyle yansıdı.

SEDAT SUNA / EPAGece boyunca sokakta ateşler yakıldı.

SEDAT SUNA / EPABocuk Trakya bölgesinde kışın en soğuk gecesi anlamına geliyor.

SEDAT SUNA / EPAKöy kahvesinde yüzlerini boyayanların yanı sıra makyaj yapmayanlar da vardı.

SEDAT SUNA / EPAFotoğraflar: Sedat Suna, European Photopress Agency

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