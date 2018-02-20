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Fotoğraflarla Kış Olimpiyatları

20.02.2018 09:06 | Son Güncelleme

2018 Pyoengchang Kış Olimpiyatları'nda mücadeleler devam ediyor. Sporcuların sevinçleri, hüzünleri, kazaları ve seyircilerin tepkileri objektiflere takılıyor

Fotoğraflarla Kış Olimpiyatları

2018 Pyoengchang Kış Olimpiyatları'nda mücadeleler devam ediyor. Sporcuların sevinçleri, hüzünleri, kazaları ve seyircilerin tepkileri objektiflere takılıyor.

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