Fotoğraflarla Kış Olimpiyatları

2018 Pyoengchang Kış Olimpiyatları'nda mücadeleler devam ediyor. Sporcuların sevinçleri, hüzünleri, kazaları ve seyircilerin tepkileri objektiflere takılıyor.
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