Fotoğraflarla: Yaşam dolu Antarktika kıtasında bir yolculuk

Teklif kabul edilir ve başarılı olursa, gezegenimizin en büyük koruma alanı burası olacak.

AB'nin Weddell Denizi'nin koruma alanı yapılması için verdiği teklif, 1.8 milyon kilometrekarelik alanda canlıların doğal yaşam alanlarını kapsıyor.

İklim değişikliğiyle mücadele eden çevreciler buradaki deniz canlıları için güvenli bir yaşam alanı yaratmayı hedefliyor.

Greenpeace'in organize ettiği ziyaret, Avrupa Birliği'nin (AB) Antarktika'nın koruma altındaki bölge ilan edilmesi çağrısı kapsamında yapıldı.

Foreman, "Kıta, Antarktika Anlaşması kapsamında zaten koruma altında ama kıtanın çevresindeki sularda çok sayıda ihlal yaşanıyor. Buradaki çok sayıda türü korumak her yönden krik ve burayı koruma fırsatı kaçırılmamalı" diyor.

Grubun yakaladığı tek kıta sakinleri penguenler değil. Helikopterden çekilen bu fotoğrafta foklar da görülüyor.

Seyir ekibinin güzergahındaki bölgelerden bazıları Curverville Adası, Half Moon (Yarımay) Adası, Danco Adası, Neko Limanı ve Hero (Kahraman) Koyu.

Seyir ekibi Deception Adası'nı, yani Antarktika'da aktif bir volkanın bulunduğu kalderayı da ziyaret etmiş. Kaldera, volkanik faaliyetler sonucunda yanardağın eteğinde oluşan çöküntüler anlamına geliyor.

Adada çok sayıda küçük mezarlık ile eski balina avcılığı fabrikalarına rastlanmış.

Alexandre Meneghini, "Düşünülenin aksine Antarktika, yaşamla dolu. Penguenler, deniz kuşları, farklı balina ve fok türleri sürekli görülebiliyor" diyor.

Meneghini sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Penguenlerle karşılaşmalarım harikaydı ve unutulmaz anlar listeme girdiler.