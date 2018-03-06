Frances McDdormand'ın Oscar ödülünü çalan bir kişi tutuklandı

90. Akademi Ödülleri töreninden sonra verilen baloda Frances McDormand'ın kazandığı En İyi Kadın Oyuncu Oscarı' heykelciğini çalıp kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı. Ödül McDormand'a geri verildi.

Frances McDormand, '3 Billborad, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri) filmindeki performansıyla ödüle layık bulunmuştu. Los Angeles'taki tören sonrası verilen baloda bir kişi McDomand'ın Oscar heykelciğini çaldı.

USA Today gazetesinin web sitesinde yer alan habere göre Oscar'ının çalınmasının ardından arama çalışmaları sürerken McDormand'ın yönetmen eşi Joel Coen ile balo salonundan ayrıldı.

Güvenlik ekibi, üzerine oyuncunun ismi kazınan heykelciği aramaya başladı.

https://twitter.com/caraNYT/status/970551765761273856

Saatler sonra McDormand'ın temsilcisi Simon Halls, oyuncunun Oscar heykelciğine kavuştuğunu açıkladı. Halls, ödülün nasıl bulunduğuyla ilgili bilgi vermedi ancak New York Times muhabiri Cara Buckley Twitter'dan şüphelinin fotoğrafını paylaştı.