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Frankenstein'ın doğuşunun 200'üncü yılı

01.01.2018 22:32 | Son Güncelleme 2 saat önce

Çok sayıda tiyatro eserine ve filme konu olan Mary Shelley imzalı Frankenstein romanı ilk baskısını 200 yıl önce yapmıştı.

Çağdaş korku hikâyelerinin ilklerinden biri sayılan İngiliz yazar Mary Shelley'nin imzasını taşıyan Frankstein adlı roman 1 Ocak 1818'de yayımlanmıştı.

Romanı yazdığında 18 yaşında olan Mary Schelley orijinal adı "Frankenstein ya da Modern Prometheus" olan romanda bilim adamı Viktor Frankenstein'ın cansız bedenlerden yarattığı canavarın öfke ve öç alma duygusuyla işlediği cinayetleri anlatıyor. İngiliz yazar Shelley'in ilk romanı olan Frankenstein'da o dönemde yapılan Galvanizm deneylerinden esinlendiği tahmin ediliyor. Bu deneyler, ölen kişilerin cansız bedenlerine verilen elektrik akımı kasılmalara yol açıyor ve ölülerin yeniden diriltilebileceği fikrine kaynak oluşturuyordu.

Şair Percy Bysshe Shelley ile evlenmeden önce Mary Wollstonecraft Godwin adını taşıyan Mary Shelley dönemin cesur kadınları arasında sayılıyor. Frankenstein, Mary Shelley'nin İsviçre'nin Cenevre kentine yaptığı bir ziyaret sırasında kaleme aldığı bir roman.

Frankenstein'ın doğuşu

Mary Shelley, daha 16 yaşındayken aşık olduğu ve o dönemde başka bir kadınla evli olan Percy Shelley ve üvey kız kardeşi ile 1816 yazında Cenevre'ye gider. Dönemin ünlü İngiliz yazarı Lord Byron çifti Leman Gölü kıyısındaki evine davet eder. Lord Byron'ın diğer misafiri ise yazmayı seven bir doktor olan John William Polidori'dir. O yaz Endonezya'daki Tambora yanardağının patlaması sonucu havaya yayılan küller, Avrupa'da yazın çok soğuk ve yağmurlu geçmesine yol açmıştı. Lord Byron, canı sıkılan misafirlerine herkesin bir korku hikâyesi yazmasını önerdi.

Gerçek bir korku hikâyesi yaratmak isteyen Mary Shelley romanın önsözünde "Okuyucu çevresine bakmaya cesaret edememeli, kanı damarlarında donmalı ve kalbi hızla atmalı" ifadesini kullanmıştı.

Romandan uyarlanan filmler

O yazın sonunda Percy Shelley ile evlenen Mary Shelly'nin romanı "Frankstein ya da Modern Prometheus" 1 Ocak 1818'de ilk baskısını yaptı. Aradan geçen 200 yılda unutulmayan roman, çok sayıda tiyatro eseri ve filme de konu oldu. Frankenstein'ı konu alan ilk sessiz film 1910 yılında çekildi. Yönetmen James Whale imzasını taşıyan ve Boris Karloff'un başrolünde oynadığı 1931 yapımı Frankenstein ise romandan uyarlanan en ünlü filmlerden biri.

Romanın geçtiği Cenevre'de, Plainpalais Meydanı'nda bulunan Frankenstein heykeli, kentin turistik çekim noktaları arasında yer alıyor.

dpa/ JD/ ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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