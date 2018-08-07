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Frankfurt Havalimanı’nda güvenlik krizi

07.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

Frankfurt Havalimanı’nda yaşanan bir güvenlik sorunu nedeniyle bir terminal boşaltıldı.

Frankfurt Havalimanı’nda güvenlik krizi

Güvenlik krizine dört kişilik bir ailenin neden olduğu açıklandı.Frankfurt Havalimanı'nda yüzlerce yolcuyu etkileyen güvenlik krizine dört kişilik bir ailenin neden olduğu açıklandı.

Alman polisi tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, bir güvenlik yetkilisi, patlayıcı testindeki pozitif sonuca rağmen söz konusu Fransız aileyi ikinci kez taramadan geçirmedi. Bunun üzerine güvenlik alarmı verilen terminalde, söz konusu Fransız aile bulunup bir kez daha taramadan geçirildi. Polis tarafından sorgulanan aile daha sonra seyahatine devam etti.

Yaşanan kriz nedeniyle boşaltılan terminalde yaklaşık iki saatlik aksaklık yaşandı.

Federal Polis'in sosyal medya üzerinden yayımladığı daha önceki açıklamada, Frankfurt Havalimanı'nın A Terminali'nde yaşanan bir güvenlik sorunu nedeniyle polisin önlem aldığı belirtilmişti. Söz konusu önlemler çerçevesinde yolcu alımının durdurulduğu ve güvenlik bölgesinin belirli kısımlarının tahliye edildiği açıklanmıştı.

Almanya'nın en yoğun havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport'tan yapılan açıklamada gün içinde yapılması planlanan bin 500 uçuştan 49'unun, alınan önlemler kapsamında iptal edildiği belirtilmişti.

Almanya'da Temmuz ayında benzer bir olay Münih Havaalanı'nda yaşanmış, kontrolden geçmeksizin güvenlik alanına giren bir kadın nedeniyle bir terminal boşaltılmıştı.

dpa,rtr/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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